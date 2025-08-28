Mundo

FBI alerta que hackers chineses invadiram mais de 200 empresas dos EUA

Campanha Salt Typhoon também atingiu corporações em 80 países, visando registros de chamadas e tráfego de rede sensível

(peshkov/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05h39.

O FBI confirmou que uma campanha de hacking apoiada pela China, conhecida como Salt Typhoon, invadiu pelo menos 200 empresas dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo diretor assistente do FBI, Brett Leatherman, ao The Washington Post.

A ação de espionagem já havia atingido nove provedores de telecomunicações e internet dos EUA, incluindo AT&T, Verizon e Lumen, além de Charter Communications e Windstream, entre outras companhias.

O FBI não chegou a divulgar os nomes das demais empresas afetadas.

Medidas de segurança

Leatherman afirmou que a campanha Salt Typhoon também comprometeu empresas em 80 países, revelando a dimensão global da operação. Os hackers tinham como alvo registros de chamadas telefônicas de políticos e autoridades americanas, permitindo mapear contatos e comunicações obtidas por meio de ordens judiciais.

Devido à gravidade da ameaça, o FBI recomendou que cidadãos americanos utilizassem aplicativos de mensagens criptografadas para proteger suas chamadas e mensagens.

Em comunicado conjunto, o FBI e cerca de duas dezenas de agências internacionais alertaram que o Salt Typhoon tem foco em roteadores corporativos, desviando tráfego sensível de redes e oferecendo orientações técnicas para identificar possíveis intrusões.

Leatherman enfatizou ainda que a ameaça chinesa é “contínua”, indicando que ataques semelhantes podem ocorrer no futuro e reforçando a necessidade de vigilância constante por parte de empresas e cidadãos.

