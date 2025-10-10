Experimento de vulcão em erupção explode em feira de ciências na Argentina e fere 17

A imprensa argentina reporta haver 17 feridos, a maioria estudantes, que sofreram ferimentos diversos: cortes, queimaduras e hematomas. Várias ambulâncias e equipes de emergência chegaram ao local e transportaram os feridos a hospitais da região.

Antes da explosão, uma aluna da escola explicou do que se tratava o experimento e como o grupo havia elaborado o vulcão.

"Dentro dele, há dois tubos de metal. Nesses tubos, o que vamos misturar é enxofre moído, carvão moído e também um sal especial" disse ela, em declarações reproduzidas por Infobae. "Essa combinação vai formar pólvora, que é o que vai explodir. Para fazer isso, passamos cerca de quatro semanas esperando a argila secar, compactando todo o isopor para que ele ficasse no formato, tomando muito cuidado com a mistura. Então, depois de tudo isso, temos este vulcão."

Criança corre risco de perder olho

Uma aluna de 12 anos, que estava na primeira fila, foi atingida diretamente no rosto. A menina precisou ser internada no Hospital San José.