Experimento de vulcão em erupção explode em feira de ciências na Argentina e fere 17

Acidente ocorreu durante evento com jovens alunos no Instituto Comercial Rancagua, em Buenos Aires

Experimento de vulcão explodiu na Argentina (Reprodução/Reprodução)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15h07.

Um incidente grave causou comoção em Pergamino, em Buenos Aires, onde um experimento de vulcão numa feira de ciências explodiu em uma escola. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas devido a faíscas e estilhaços — uma das vítimas, menor de idade, foi levada às pressas para o Hospital Garrahan, em estado grave.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira, em um evento realizado no Instituto Comercial Rancagua, localizado nos arredores de Pergamino. No local, um grupo apresentava um experimento que simularia uma erupção vulcânica quando as chamas envolveram a estrutura. Segundos depois, ela explodiu como uma bomba.

Um vídeo gravado no momento da demonstração mostra como a situação logo saiu de controle, com o lançamento de fragmentos e estilhaços pelo espaço. Confira:

A imprensa argentina reporta haver 17 feridos, a maioria estudantes, que sofreram ferimentos diversos: cortes, queimaduras e hematomas. Várias ambulâncias e equipes de emergência chegaram ao local e transportaram os feridos a hospitais da região.

Antes da explosão, uma aluna da escola explicou do que se tratava o experimento e como o grupo havia elaborado o vulcão.

"Dentro dele, há dois tubos de metal. Nesses tubos, o que vamos misturar é enxofre moído, carvão moído e também um sal especial" disse ela, em declarações reproduzidas por Infobae. "Essa combinação vai formar pólvora, que é o que vai explodir. Para fazer isso, passamos cerca de quatro semanas esperando a argila secar, compactando todo o isopor para que ele ficasse no formato, tomando muito cuidado com a mistura. Então, depois de tudo isso, temos este vulcão."

Criança corre risco de perder olho

Uma aluna de 12 anos, que estava na primeira fila, foi atingida diretamente no rosto. A menina precisou ser internada no Hospital San José.

Devido ao risco de ela perder um dos olhos e aos graves danos faciais sofridos, o Ministério da Saúde da Província de Buenos Aires enviou um helicóptero médico na manhã de sexta-feira para transportá-la ao Hospital Garrahan, um dos principais centros de saúde infantil do país.

Testemunhas relataram à imprensa local o que viram após a explosão repentina.

"Foi um barulho tremendo. Todos começaram a gritar, havia crianças com sangue no rosto, e os pais não sabiam o que fazer", disse uma mãe que estava presente ao La Opinión.

As autoridades estabeleceram um perímetro de isolamento ao redor da sala de aula afetada e do pátio da escola. Uma investigação foi iniciada para determinar quem foi responsável pelo caso e quais materiais podem ter causado a explosão.

