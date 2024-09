Europa se prepara para enfrentar piores enchentes das últimas décadas

A Europa Central se prepara, nesta quinta-feira, para enfrentar as piores enchentes das últimas décadas na região, após alertas dos serviços meteorológicos para a chegada do ciclone Boris neste fim de semana. Segundo as previsões na República Tcheca e na Polônia, algumas regiões podem receber até 400 litros de água por metro quadrado nos próximos quatro dias. Áustria e a Eslováquia esperam receber 200 litros.

Vários eventos culturais planejados para este fim de semana foram cancelados nos quatro países devido à chegada do ciclone. As instalações de captação de água, principalmente as próximas às barragens, foram esvaziadas por precaução antes das chuvas.

Na Polônia, os alertas são para o sul do país, especialmente cidades localizadas às margens do Oder, como Breslávia e Opole.

"Existe um risco real de enchentes locais de sexta até domingo", alertam os meteorologistas poloneses.

O município de Breslávia, com 675 mil habitantes, criou um gabinete de crise. Segundo o ministro tcheco do Meio Ambiente, Petr Hladik, a situação no seu país "pode ser semelhante à de 1997 e 2002".

As inundações de 1997 afetaram a Morávia, no leste da República Tcheca, causando 50 mortes e danos estimados em bilhões de dólares.