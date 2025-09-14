EUA terá acesso a submarinos nucleares australianos; foco é conter a China

A Austrália anunciou, neste domingo, 14, um investimento de 12 bilhões de dólares australianos — cerca de US$ 8 bilhões de dólares ou R$ 43 bilhões — para transformar o estaleiro de Henderson, em Perth, na principal base de manutenção de submarinos nucleares do país.

O valor será aplicado ao longo de dez anos, segundo o ministro da Defesa, Richard Marles, que classificou a iniciativa como "quantia muito significativa" no contexto da parceria militar com Estados Unidos e Reino Unido.

O estaleiro, além de abrigar submarinos, será responsável pela construção de novos navios de desembarque para o Exército e fragatas multifunção para a Marinha, gerando aproximadamente 10 mil empregos na região.

O projeto faz parte da aliança AUKUS, firmada em 2021, cujo objetivo é ampliar o poder naval da Austrália com submarinos de propulsão nuclear até a próxima década , em resposta ao avanço estratégico da China no Indo-Pacífico.

Marles confirmou que a estrutura também poderá ser usada por embarcações norte-americanas: “Este é um estaleiro da AUKUS, portanto, eu esperaria que sim” , disse à televisão estatal ABC.

O plano inclui a venda de submarinos Virginia-class pelos EUA e a posterior construção de um novo modelo AUKUS-class, desenvolvido em parceria com o Reino Unido.

Antes da entrega dos modelos americanos, o local já receberá submarinos em rotação dos EUA e do Reino Unido, conforme declarou o primeiro-ministro Anthony Albanese.

Aliança militar segue com apoio dos EUA

Apesar da revisão formal do pacto iniciada pelo governo do presidente Donald Trump, o ministro da Defesa afirmou estar confiante na continuidade do acordo. “Houve um sentimento positivo nas reuniões em Washington”, declarou, citando conversas com o secretário de Defesa Pete Hegseth.

Em julho, a Austrália também assinou um tratado com o Reino Unido para garantir cooperação estratégica na área de defesa pelos próximos 50 anos.

A AUKUS, cujo valor total é estimado em centenas de bilhões de dólares, já conta com apoio bipartidário no Congresso americano, conforme declararam líderes republicanos e democratas envolvidos na política de contenção à China.

