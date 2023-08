EUA pode colocar tropas armadas em navios comerciais no Estreito de Ormuz, com Irã em foco

O Exército dos Estados Unidos está considerando colocar tropas armadas em navios comerciais que navegam pelo Estreito de Ormuz, no que seria uma ação inédita para tentar impedir que o Irã apreenda navios civis, afirmaram quatro oficiais americanos à Associated Press, nesta quinta-feira, 3.

Os EUA não deram esse passo nem na chamada "Guerra dos Petroleiros", que culminou em uma batalha naval de um dia entre o Exército americano e o Irã, em 1988, a maior da Marinha dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Embora as autoridades tenham oferecido poucos detalhes do plano, ele ocorre quando milhares de fuzileiros navais e marinheiros do navio anfíbio USS Bataan e do USS Carter Hall, um navio de desembarque, estão a caminho do Golfo Pérsico. Esses fuzileiros navais e marinheiros poderiam ser a base para qualquer missão de guarda armada no estreito, por onde passa 20% de todo o petróleo bruto do mundo.

Quatro autoridades dos EUA, sob condição de anonimato, enfatizaram que nenhuma decisão final foi tomada e que as discussões continuam entre oficiais militares dos EUA e os aliados do Golfo Pérsico dos americanos na região.

Oficiais disseram que os fuzileiros navais e os marinheiros forneceriam segurança apenas a pedido dos navios envolvidos.