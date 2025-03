EUA lançam aplicativo para que imigrantes ilegais se “autodeportem”

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou nesta segunda-feira o lançamento do aplicativo CBP Home para que os imigrantes ilegais notifiquem seus planos de deixar o país com a promessa de permitir que retornem no futuro através de canais regulamentados.

O novo aplicativo substituirá o CBP One, utilizado durante o governo de Joe Biden para que os migrantes agendassem um atendimento para apresentar seus casos às autoridades dos EUA nos locais de entrada no país. Trump suspendeu os agendamentos do CBP One minutos depois de assumir o cargo em 20 de janeiro.

O governo americano pediu aos milhões de imigrantes ilegais que vivem nos EUA que deixem o país por seus próprios meios.

Função do CBP Home para saída voluntária

O CBP Home foi criado para que os imigrantes ilegais avisem sobre seus planos de deixar o país voluntariamente.

“A autodeportação é a opção mais segura para os imigrantes ilegais”, afirmou o DHS em comunicado.

“Não só é mais seguro, mas também economiza o dinheiro dos contribuintes dos EUA e permite que recursos valiosos da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e da Imigração e Fiscalização Alfandegária (ICE) se concentrem em imigrantes criminosos perigosos”, acrescentou.

O CBP Home também tem uma função para que os migrantes que deixaram o país apresentem documentos para verificar sua saída, embora no momento essa opção só esteja habilitada para aqueles que receberam uma “liberdade condicional humanitária”.

Políticas de migração e as mudanças de Trump

O governo Trump decidiu em fevereiro congelar indefinidamente os pedidos de migração de pessoas que chegaram ao país por meio de programas de liberdade condicional promovidos por Biden, que beneficiaram centenas de milhares de pessoas.

“A administração Biden abusou do aplicativo CBP One para permitir que mais de um milhão de migrantes entrassem ilegalmente nos EUA”, acrescentou o órgão.

“Com o lançamento do CBP Home, estamos restaurando a integridade do nosso sistema de imigração”, disse a secretária do DHS, Kristi Noem.

“O aplicativo CBP Home oferece aos migrantes a opção de sair agora e se autodeportar, dando-lhes a oportunidade de retornar legalmente no futuro e viver o sonho americano. Se não o fizerem, nós os encontraremos, os deportaremos e eles nunca mais poderão voltar”, ameaçou.