Trump diz que está conversando com quatro grupos sobre a aquisição do TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 9, que sua administração está em conversas com quatro grupos em potencial para comprar o TikTok, informou a Reuters. De acordo com Trump, todas as opções são boas.

Quando questionado por repórteres a bordo do Air Force One se poderia haver um negócio em breve, Trump disse que poderia. “Estamos lidando com quatro grupos diferentes, e muitas pessoas querem… todos os quatro são bons.”

O TikTok ficou fora do ar nos EUA em 19 de janeiro após uma decisão judicial definir que as operações da plataforma no país deveriam ser vendidas para uma empresa estadunidense ou seriam banidas. Mas um decreto assinado por Trump adiou a medida por 75 dias. Agora, a Casa Branca tem tentando mediar a venda das operações da rede social.

No fim de janeiro, o presidente já havia dito que estava conversando com várias pessoas sobre a aquisição do TikTok e que deveria chegar em uma decisão em até 30 dias, mas até o momento não anunciou uma definição.

Entre os grupos que já demonstraram interesse em adquirir a plataforma estão os investidores liderados pelo fundador do site Employer.com, Jesse Tinsley, que conta com participação de um dos maiores nomes do YouTube, o influenciador MrBeast. Há também interesse do grupo liderado por Frank McCourt, o bilionário do mercado imobiliário, junto com o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian.