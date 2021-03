EUA já cogitaram criar alternativa ao Canal de Suez com bombas nucleares

O bloqueio do Canal de Suez – que gera prejuízos bilionários para a economia global – trouxe novamente à tona um plano que o governo americano tinha - e que foi abandonado - para criar uma alternativa para a rota da navegação. Um memorando de 1963 resgata a história que envolvia escavar um novo canal em Israel com o uso de mais de 500 bombas nucleares.

Desclassificado em 1996, o memorando foi produzido pelo Laboratório Nacional Livermore, órgão que pertencia ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. O documento foi resgatado pelo historiador Alex Wellerstein, que usou o Twitter para expor detalhes do plano americano.

Um dos trechos do documento informa que o novo canal, que conectaria o Mediterrâneo ao Golfo de Aqaba, abrindo acesso ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico, “seria uma alternativa estrategicamente valiosa ao atual Canal de Suez e provavelmente contribuiria muito para o desenvolvimento econômico".

O estudo foi produzido enquanto Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos investigava o uso de "explosões nucleares pacíficas" como forma de desenterrar infraestrutura que pudesse a ser útil, conforme lembra uma reportagem da Forbes.

