EUA anuncia tarifa de US$ 45 a passageiros sem documento Real ID em aeroportos

A partir de fevereiro do próximo ano, os viajantes que não apresentarem uma identidade Real ID ou passaporte ao passar pelos controles de segurança nos aeroportos dos Estados Unidos terão que pagar uma taxa de US$ 45. A exigência foi anunciada nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela Administração de Segurança nos Transportes (TSA, na sigla em inglês).

Essa cobrança faz parte do esforço do governo dos Estados Unidos para garantir que todos os passageiros aéreos apresentem o documento de identidade que sejam verificados em todo o país.

A TSA explicou que a taxa cobrirá os custos administrativos e de verificação da identidade dos passageiros, de modo que a despesa seja paga pelos próprios viajantes, e não pelos contribuintes. Inicialmente, a agência havia sugerido uma taxa de US$ 18.

Como funciona a medida?

A lei que aplica o Real ID, que entrou em vigor em maio, foi aprovada em 2005 para melhorar a segurança dos aeroportos após os atentados de 11 de setembro de 2001, embora sua implementação tenha sido adiada diversas vezes.

Até então, os passageiros podiam viajar internamente nos EUA utilizando identidades, como carteiras de motorista emitidas pelos estados. Isso gerou um aumento na demanda por essas carteiras após os alertas do governo para que os americanos obtivessem a Real ID.

Como obter o Real ID?

Para obter a Real ID — identificada por uma estrela — os interessados devem comparecer a um posto de controle de veículos e fornecer informações como nome, data de nascimento, número do Seguro Social, dois comprovantes de residência e a verificação do status legal nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês).

Em relação aos imigrantes sem documentos que seguiram as orientações de autodeportação do governo Trump, a TSA informou que não haverá impedimento para que embarquem em voos internacionais, mesmo sem o requisito da Real ID.

(Com informações da agência EFE)