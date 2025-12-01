Trump fez ressonância magnética 'preventiva' do coração e abdômen, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ressonância magnética “preventiva” do coração e do abdômen, cujos resultados indicaram que as funções estão “normais”, informou a Casa Branca, nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

A atualização do estado de saúde do republicano foi divulgado em meio a crescentes questionamentos sobre a saúde do presidente de 79 anos.

“Este nível de avaliação detalhada é padrão para um exame físico executivo na idade do presidente Trump e confirma que ele permanece com excelente saúde”, afirmou o médico da Casa Branca, Sean Barbabella, em uma carta divulgada nesta tarde.

Antes disso, a Casa Branca havia se recusado a esclarecer os motivos da ressonância magnética realizada em Donald Trump durante um exame físico em outubro. O governo americano também não especificou qual parte do corpo foi examinada. Trump afirmou neste domingo, 30, que revelaria os resultados dos exames de imagem após repetidas perguntas de repórteres.

Segundo Barbabella, os exames cardiovasculares de Trump mostraram-se “perfeitamente normais” e não indicaram “nenhuma evidência de estreitamento arterial que prejudique o fluxo sanguíneo ou anormalidades no coração ou nos principais vasos”. Ele ainda afirmou que as câmaras cardíacas estão com "tamanho normal" e que “as paredes dos vasos parecem lisas e saudáveis”, sem “sinais de inflamação ou coagulação”.

Os exames abdominais também mostraram que "todos os principais órgãos parecem muito saudáveis e bem perfundidos", com "tudo o que foi avaliado funcionando dentro dos limites normais, sem problemas agudos ou crônicos", informou a carta.

É incomum que pessoas realizem ressonâncias magnéticas durante exames físicos rotineiros, e a decisão de fazer uma em Trump, além da relativa falta de transparência sobre o exame, levou a Casa Branca a divulgar mais detalhes.

Preocupações sobre a saúde de Trump

Donald Trump foi visto com tornozelos inchados e um hematoma persistente na mão direita, que, por vezes, parecia estar coberto com maquiagem. A Casa Branca havia afirmado em julho que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição associada ao inchaço nas pernas, embora os médicos tenham considerado o presidente em “excelente saúde”.

Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que “não tinha ideia” de qual parte do corpo havia sido examinada.

“Foi apenas uma ressonância magnética”, disse o presidente. “Não foi o cérebro, porque fiz um teste cognitivo e me saí muito bem.”

Nos últimos meses, Trump tem sido visto com mais frequência sentado durante eventos no Salão Oval e, ocasionalmente, parecendo cochilar brevemente enquanto outros funcionários ou convidados discursam, informou a Bloomberg.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, usou o início de sua coletiva de imprensa nesta segunda-feira para destacar a “semana muito agitada que se aproxima” de Trump, e avisou aos repórteres que “veriam e ouviriam o presidente todos os dias desta semana”.

Em janeiro, Trump se tornou o presidente mais velho a assumir o cargo. Ao longo de sua vida pública, Trump e seus médicos frequentemente elogiaram sua saúde em termos extraordinários, embora sem fornecer detalhes específicos sobre seus exames físicos.

Durante a campanha de 2024, Trump criticou duramente o então presidente Joe Biden, o homem mais velho a ocupar a presidência, alegando que ele não possuía a resistência e capacidade mental necessárias para o trabalho. Biden, por sua vez, desistiu da corrida presidencial devido a preocupações com sua acuidade mental, que aumentaram após um desempenho instável em um debate.