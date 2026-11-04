Irã, América Latina e obras na Casa Branca: no que Trump deve focar como 'pato manco'?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Roberto Schmidt/Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17h04.
O artigo analisa o período pós-eleições de meio de mandato nos EUA, onde Donald Trump enfrenta uma fase de "pato manco" com controle democrata no Congresso. Analistas prevêem maior foco em política externa, especialmente no Oriente Médio, América Latina e Leste Europeu, para consolidar o legado de Trump diante de limitações domésticas.
O Partido Democrata superou as expectativas nas eleições de meio de mandato, conquistando o controle da Câmara, do Senado (com pelo menos 54 assentos) e garantindo uma vitória surpreendente no governo do Texas.
Com o Congresso dominado pela oposição, o presidente Donald Trump entrou oficialmente na fase de "pato manco" (lame-duck) — um período em que líderes perdem o capital político necessário para aprovar leis domésticas e têm pouca (ou nenhuma) governabilidade no Legislativo. Segundo análises de risco, o isolamento interno pode empurrar o governo para apostas mais ousadas na política externa, em regiões como Oriente Médio, América Latina e Leste Europeu.
Com a ameaça de um Congresso democrata desgastante para a presidência, Trump buscará consolidar seu legado internacionalmente. Como escrevem os especialistas Daniel W. Drezner e Elizabeth N. Saunders, em artigo para a Foreign Affairs, "como pensam sobre o seu legado, os 'patos mancos' frequentemente se voltam para a política externa, onde o poder da presidência lhes permite agir sem as amarras da irritante política doméstica".
Sobre este mesmo cenário, nove especialistas do Council on Foreign Relations publicaram avaliações sobre como a nova legislatura pode afetar a política externa do país. Liana Fix afirma que "os restantes dois anos do mandato de Trump poderão centrar-se muito mais na política externa do que os primeiros dois".
Já Joshua Kurlantzick afirma que "um Trump 'pato manco' também poderia sentir-se ainda mais encorajado a fazer o que quiser - uma possibilidade que fará tremer alguns líderes asiáticos (e outros a nível mundial)". Por fim, Elisa Ewers diz que "Trump pode adotar uma política externa ainda mais aventureira, inclusive no Oriente Médio, ao enfrentar restrições reais à sua agenda interna".
A consultoria de risco Eurasia Group projeta altas chances de a Casa Branca escalar o conflito com o país persa. "O presidente Donald Trump continua propenso a uma escalada no Irã (65% de probabilidade), e continuará a se envolver com a Rússia, vendo ambos como questões de legado que agora carregam pouco risco político de desvantagem", diz o relatório da empresa.
A Foreign Affairs alerta, porém, que o plano pode ser desastroso. Segundo Drezner e Saunders, "os líderes iranianos não recuarão diante de mais força. Em vez disso, provavelmente aumentarão os ataques a navios comerciais, atingirão os aliados do Golfo e ignorarão as aberturas diplomáticas até que Trump deixe o cargo". Uma escalada poderia mergulhar o mundo em uma nova crise econômica devido à alta dos preços globais, principalmente no setor de combustível.
A disparada do custo da gasolina nas bombas, uma consequência da guerra, foi justamente uma das grandes insatisfações do eleitorado que votou em democratas nestas midterms.
Outro foco da política externa americana é a América Latina. O governo americano impôs um embargo severo a Cuba para enfraquecer a ilha, que já sofre sem o apoio da Venezuela e com blecautes diários.
A medida seria baseada em convicções de dentro da própria Casa Branca: "Derrubar o governo de Cuba é uma prioridade pessoal de Marco Rubio, secretário de Estado e conselheiro de segurança nacional de Trump, e estaria alinhado com a 'Doutrina Donroe'", afirmam Drezner e Saunders, na Foreign Affairs, em referência à visão que exalta o domínio dos Estados Unidos na região.
A Eurasia complementa que as ambições da atual gestão podem esbarrar em projetos eleitorais de 2028: "Espere que Rubio se incline para garantir eleições democráticas na Venezuela e destituir o regime de Castro em Cuba através de pressão econômica, enquanto constrói seu currículo de realizações na América Latina".
Já o vice-presidente JD Vance estaria engessado politicamente; segundo a Eurasia, "Vance, como vice-presidente em exercício, provavelmente está preso à última opção", referindo-se à necessidade de apenas "segurar a base de Trump".
No campo militar, o Pentágono enfrentará uma onda de fiscalização implacável. Michael C. Horowitz, diretor de defesa e segurança nacional do CFR, prevê que os democratas "provavelmente atacarão prioridades de defesa específicas de Trump que eles consideram ineficazes ou inúteis, como o Golden Dome", uma iniciativa dos Estados Unidos para criar um sistema integrado e multicamadas de defesa aérea e antimísseis.
Horowitz acrescenta que a nova formação do Legislativo levará a severas investigações em 2027, "incluindo percepções de corrupção em contratos, as controversas demissões de altos oficiais militares pelo Secretário de Defesa Pete Hegseth, os ataques a barcos na costa da América do Sul e a operações militar contra o Irã".
Na campanha para retornar à presidência, Donald Trump chegou a dizer que poderia resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia em questão de 24 horas. Atualmente, o conflito está no caminho para completar 5 anos.
Diante desse cenário de impasse para a finalização do conflito, a Eurasia aponta as movimentações diplomáticas esperadas para a reta final do mandato: Trump "permanecerá sob o feitiço de um acordo improvável com o presidente Vladimir Putin na reunião do G20 em dezembro, em Miami, e manterá a pressão diplomática sobre o presidente Volodymyr Zelensky".
Especialistas ressaltam, no entanto, que cúpulas com Rússia e China dificilmente produzirão resultados concretos. Drezner e Saunders dizem que "Putin não está interessado em compromissos e tem os recursos para continuar lutando. Xi vê Taiwan como uma questão doméstica chinesa e provavelmente não aceitará quaisquer restrições na sua abordagem à ilha".
Liana Fix do Council on Foreign Relations corrobora este pessimismo:. "O presidente pode tentar consolidar o seu legado acabando com a guerra na Ucrânia – muito possivelmente em termos desfavoráveis à Ucrânia", diz ela.
Apesar da onda democrata, remover Trump do cargo via impeachment continua fora de alcance, pois, segundo destaca a Eurasia, "o Senado precisa de 67 votos para remover Trump do cargo, o que significa (...) 13 votos do Partido Republicano". Mesmo assim, a consultoria de risco nota que "perder grandes margens no Congresso e o cargo de governador do Texas — um reduto republicano se é que já existiu um — serão narrativas difíceis de superar e aumentam as chances de os membros do Partido Republicano estarem dispostos a romper com a Casa Branca".
Isolado, o presidente pode optar também por focar em projetos pessoais. Na análise dos autores da Foreign Affairs, "existe a chance de que ele passe seus dois últimos anos no cargo emitindo perdões, tentando processar inimigos políticos paralelamente e erguendo monumentos a si mesmo".
A visão é confirmada pela Eurasia, que detalha que Trump "também se inclinará a projetos como o arco do triunfo perto do Cemitério Nacional de Arlington, o redesenho do Campo de Golfe de East Potomac, e esforços para nomear o máximo de coisas possíveis com seu próprio nome", além de facilitar investimentos estrangeiros que, até agora, já teriam rendido bilhões de dólares à família Trump.O presidente ainda tem uma obra inacabada: um enorme salão de baile avaliado em US$ 600 milhões e que está sendo construído no lugar da ala leste da Casa Branca.