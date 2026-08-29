Brasil está na lista dos cinco melhores países para estrangeiros morarem em 2026; veja ranking

Repórter de Negócios
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08h39.
O Brasil aparece entre os cinco melhores países do mundo para expatriados em 2026, segundo o Expat Insider, levantamento anual da InterNations, uma rede social voltada para estrangeiros que moram fora de seus países natais.
O país ficou na 5ª posição de um ranking com 31 destinos, atrás de Panamá, México, Tailândia e Emirados Árabes Unidos.
O Panamá lidera a lista pelo terceiro ano seguido. O país ficou em 1º lugar nos indicadores de trabalho no exterior e finanças pessoais e em 2º nas categorias de adaptação e serviços essenciais para estrangeiros.
Segundo a pesquisa, 87% dos expatriados que vivem no Panamá afirmam estar satisfeitos com a vida no exterior, ante uma média global de 70%. Além disso, 90% dizem que a renda disponível da família é suficiente para manter uma vida confortável.
México e Tailândia completam o pódio.
O México ficou em 2º lugar e liderou o indicador de facilidade de adaptação. Entre os entrevistados, 73% afirmaram que é fácil fazer amigos locais, ante 39% na média global.
A Tailândia ocupa a 3ª posição e tem os expatriados mais satisfeitos entre todos os países analisados: 86% dizem estar felizes com a vida no país. O destino também ficou em 2º lugar no ranking de finanças pessoais e teve o custo de vida mais bem avaliado da pesquisa.
Com a 5ª colocação, o Brasil aparece à frente de países como Espanha, Singapura, Portugal, Malásia e Luxemburgo.
A América Latina tem três representantes entre os dez primeiros colocados: Panamá, México e Brasil. O Sudeste Asiático também aparece com três destinos — Tailândia, Singapura e Malásia.
Segundo a InterNations, uma característica comum entre boa parte dos países que lideram a lista é a facilidade de adaptação de estrangeiros.
Sete dos dez primeiros colocados também estão entre os dez melhores nesse indicador.
O levantamento também aponta que expatriados em países da América Latina e do Sudeste Asiático tendem a demonstrar maior satisfação com a vida no exterior. Tailândia, Panamá, México e Brasil ocupam, respectivamente, a 1ª, 2ª, 3ª e 5ª posições no recorte de felicidade entre expatriados.
Na outra ponta do ranking, a Noruega terminou na 31ª e última posição. Menos da metade dos expatriados no país, 46%, afirmou estar satisfeita com a vida no exterior.
O país teve o pior desempenho de toda a pesquisa no indicador de facilidade de adaptação.
Segundo o levantamento, 72% dos expatriados afirmam que é difícil fazer amigos locais e apenas 25% estão satisfeitos com a própria vida social.
O custo de vida também pesou. A Noruega recebeu a pior avaliação entre os 31 países nesse quesito, e apenas 39% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com sua situação financeira.
A Alemanha ficou em 30º lugar, pressionada por dificuldades com burocracia, digitalização de serviços e integração social. Já a Turquia terminou na 29ª posição e teve o pior resultado do ranking na categoria de trabalho no exterior.