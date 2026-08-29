Brasil está na lista dos cinco melhores países para estrangeiros morarem em 2026; veja ranking

O Brasil aparece entre os cinco melhores países do mundo para expatriados em 2026, segundo o Expat Insider, levantamento anual da InterNations, uma rede social voltada para estrangeiros que moram fora de seus países natais.

O país ficou na 5ª posição de um ranking com 31 destinos, atrás de Panamá, México, Tailândia e Emirados Árabes Unidos.

O Panamá lidera a lista pelo terceiro ano seguido. O país ficou em 1º lugar nos indicadores de trabalho no exterior e finanças pessoais e em 2º nas categorias de adaptação e serviços essenciais para estrangeiros.

Segundo a pesquisa, 87% dos expatriados que vivem no Panamá afirmam estar satisfeitos com a vida no exterior, ante uma média global de 70%. Além disso, 90% dizem que a renda disponível da família é suficiente para manter uma vida confortável.

México e Tailândia completam o pódio.

O México ficou em 2º lugar e liderou o indicador de facilidade de adaptação. Entre os entrevistados, 73% afirmaram que é fácil fazer amigos locais, ante 39% na média global.

A Tailândia ocupa a 3ª posição e tem os expatriados mais satisfeitos entre todos os países analisados: 86% dizem estar felizes com a vida no país. O destino também ficou em 2º lugar no ranking de finanças pessoais e teve o custo de vida mais bem avaliado da pesquisa.

Brasil fica à frente de Espanha, Portugal e Singapura

Com a 5ª colocação, o Brasil aparece à frente de países como Espanha, Singapura, Portugal, Malásia e Luxemburgo.

A América Latina tem três representantes entre os dez primeiros colocados: Panamá, México e Brasil. O Sudeste Asiático também aparece com três destinos — Tailândia, Singapura e Malásia.

Segundo a InterNations, uma característica comum entre boa parte dos países que lideram a lista é a facilidade de adaptação de estrangeiros.

Sete dos dez primeiros colocados também estão entre os dez melhores nesse indicador.

O levantamento também aponta que expatriados em países da América Latina e do Sudeste Asiático tendem a demonstrar maior satisfação com a vida no exterior. Tailândia, Panamá, México e Brasil ocupam, respectivamente, a 1ª, 2ª, 3ª e 5ª posições no recorte de felicidade entre expatriados.

Quais são os melhores países para estrangeiros em 2026

1. Panamá

2. México

3. Tailândia

4. Emirados Árabes Unidos

5. Brasil

6. Espanha

7. Singapura

8. Portugal

9. Malásia

10. Luxemburgo

E quais são os piores?

Na outra ponta do ranking, a Noruega terminou na 31ª e última posição. Menos da metade dos expatriados no país, 46%, afirmou estar satisfeita com a vida no exterior.

O país teve o pior desempenho de toda a pesquisa no indicador de facilidade de adaptação.

Segundo o levantamento, 72% dos expatriados afirmam que é difícil fazer amigos locais e apenas 25% estão satisfeitos com a própria vida social.

O custo de vida também pesou. A Noruega recebeu a pior avaliação entre os 31 países nesse quesito, e apenas 39% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com sua situação financeira.

A Alemanha ficou em 30º lugar, pressionada por dificuldades com burocracia, digitalização de serviços e integração social. Já a Turquia terminou na 29ª posição e teve o pior resultado do ranking na categoria de trabalho no exterior.