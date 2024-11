Em fórum com Trump, Milei defende nova aliança política, comercial e militar com EUA

O presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu a formação de “uma aliança de nações livres” que vá além da política durante sua visita aos Estados Unidos, onde participa de um fórum de conservadores em Mar-a-Lago, o clube particular do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em evento no qual os dois líderes se elogiaram mutuamente na noite de quinta-feira, Milei pediu que a nova coalizão que “estabeleça novos laços políticos, sim, mas também laços comerciais, culturais, diplomáticos e militares”.

Diante de investidores e futuros membros do governo republicano, Milei pediu que a nova “aliança de nações livres, guardiãs do legado ocidental, estabeleça novos laços políticos”, informou a presidência da Argentina em comunicado à imprensa nesta sexta-feira.

O presidente argentino conversou com o ex-presidente Trump e o magnata Elon Musk, nomeado pelo republicano como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), durante o fórum, que é fechado à imprensa.

“No auge da cultura ocidental, encontramos um novo teste decisivo na frente doméstica: a luta contra o vírus 'woke', com suas terríveis consequências", disse Milei no evento do America First Policy Institute em Mar-a-Lago.

O político libertário também parabenizou Trump por sua vitória contra a vice-presidente americana, Kamala Harris, que ele chamou de “o maior retorno político da história”.

“Hoje, um fantasma diferente está assombrando o mundo, o fantasma da liberdade. Um fantasma que vem para acabar com o modelo de servidão que reina no mundo livre, sob o manto das boas intenções e da mal chamada justiça social”, disse Milei.

Cúpula conservadora nos EUA

O líder argentino, que chegou aos Estados Unidos na quinta-feira, está participando da Cúpula de Investidores da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), que termina no sábado.

Trump elogiou Milei como um aliado de seu movimento MAGA (Make America Great Again) e compartilhou seus ideais de “liberdade”.

“Javier, quero parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito para tornar a Argentina grande novamente. É incrível como você está consertando isso”, assegurou o republicano.

Milei é o primeiro líder estrangeiro a se reunir com Trump após sua vitória na última eleição presidencial, em 5 de novembro, e antes de assumir o cargo em 20 de janeiro.

Nesta semana, o presidente declarou sua intenção de buscar um tratado de livre-comércio com os Estados Unidos e de garantir que a Argentina tenha melhores condições em seu relacionamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A visita de Milei aos EUA será curta, pois ele receberá o presidente francês Emmanuel Macron em Buenos Aires no fim de semana, depois viajará ao Brasil para participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.