Em debate com checagem, Trump ataca imigração ilegal e Kamala foca na classe média e busca união

Em seguida, Trump foi desmentido pelo apresentador, de que não havia evidências de imigrantes atacando pets em Springfield, de acordo com dados do governo local.

Kamala, por sua vez, defendeu a política atual e disse que os republicanos impediram que uma política pública para imigração fosse à frente -- e atacou as declarações de Trump.

No debate, Trump foi pressionado pelos moderadores a se posicionar sobre o 6 de janeiro, dia em que seus apoiadores invadiram o Congresso para tentar impedir que sua derrota nas urnas fosse confirmada.

O ex-presidente desviou do assunto ao ser perguntado se tinha arrependimentos por algo que fez naquele dia. Ele procurou culpar Nancy Pelosi, então presidente da Câmara pela invasão, ao dizer que ela e a prefeita de Washington não tomaram medidas para proteger a cidade da multidão que foi até a cidade participar de um comício dele.

Em seguida, o republicano foi perguntado se ele admite que perdeu a eleição em 2020. Trump disse que apenas estava sendo irônico ao dizer em um comício que perdeu "por muito pouco" e voltou a afirmar, sem provas, que a eleição de 2020 foi roubada.

Kamala Harris foi perguntada sobre um dos momentos mais difíceis do governo Biden: a saída caótica das tropas americanas do Afeganistão. Trump utiliza esse tema como um dos principais pontos de ataque à campanha democrata.

"Eu concordei com a decisão do presidente Biden de sair do Afeganistão. Quatro presidentes disseram que fariam isso, e por isso, os americanos não estão mais pagando 300 milhões de dólares por dia", disse a democrata.

A saída do país foi feita de modo apressado, e o Talibã retomou rapidamente o controle do país, após 20 anos de operação americana no Afeganistão.

Biden

Na reta final do debate, Trump fez ataques a Kamala e buscou compará-la ao presidente Joe Biden. "Ela é Biden. É pior que Biden. Ela está tentando escapar de Biden", disse o republicano.

"Eu claramente não sou Biden. Nem sou Donald Trump. Eu trago uma nova geração de liderança", respondeu a democrata.