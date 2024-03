Eleições nos EUA: Trump vence caucus na Dakota do Norte rumo à Super Terça

Donald Trump venceu o caucus republicano da Dakota do Norte na segunda-feira, aumentando sua série de vitórias rumo à Super Terça.

Segundo projeções do instituto Edison Research, o ex-presidente terminou em primeiro lugar na votação realizada em 12 locais no estado, à frente da ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, única oponente que ainda segue na disputa. Haley obteve sua primeira vitória da campanha nas primárias da capital Washington, no Distrito de Columbia, no final de semana.

De acordo com as regras eleitorais da Dakota do Norte, os candidatos são elegíveis para ganhar delegados se terminarem com pelo menos 20% dos votos. Entretanto, o candidato que obtiver pelo menos 60% dos votos receberá todos os 29 delegados do estado.

A Dakota do Norte é o único estado sem registro de eleitores. O caucus seguiu os protocolos oficiais de identificação de eleitores do estado, como a apresentação de uma carteira de motorista. A votação foi feita somente pessoalmente e em cédulas impressas, que serão contadas manualmente

Em 2016, foi um delegado de Dakota do Norte que ajudou Trump a garantir o número necessário para a indicação presidencial republicana. Ele conquistou os três votos do colégio eleitoral da Dakota do Norte em 2016 e 2020, ganhando cerca de 63% e 65% desses votos, respectivamente.

Pelo lado democrata, o partido está realizando uma primária quase inteiramente pelo correio, com votação postal até 30 de março e votação presencial limitada para residentes de reservas indígenas. O presidente Joe Biden, o deputado Dean Phillips e seis outros estão na cédula de votação. O senador Bernie Sanders venceu o caucus democrata em 2016 e 2020.

"Esquenta" para a Super Terça

Agora, as atenções se voltam para a Super Terça, quando republicanos terão disputas em 15 estados e os democratas, em 16. Mais de um terço dos delegados republicanos estão em jogo, juntamente com uma porção igualmente grande de delegados democratas. Biden está invicto nas primárias desse ano e Trump perdeu apenas uma.

Apesar do amplo favoritismo, nem Trump, nem Biden conseguirão a nomeação oficial na Super Terça com os delegados em disputa. Pelos cálculos, os dois só poderiam ser confirmados como candidatos a partir de meados de março: Trump em 12 de março e Biden, dia 19, repetindo a disputa de quatro anos atrás.