Super Terça: Biden e Trump dominam e aumentam chance de se enfrentar nas eleições presidenciais

O presidente democrata Joe Biden e o ex-presidente republicano Donald Trump dominaram as primárias da chamada Super Terça, quando 16 estados norte-americanos votaram para escolher os candidatos de cada partido para a eleição presidencial e ficaram mais próximos de se enfrentarem em novembro.

Votaram democratas e republicanos no Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia. No Alasca, há primárias republicanas; em Samoa Americana e Iowa, democratas.

"Os resultados desta noite deixam o povo americano com uma escolha clara: vamos continuar avançando, ou permitiremos que Donald Trump nos arraste de volta para o caos, divisão e escuridão que definiram seu mandato no cargo?', disse Biden em comunicado na noite da última terça, 5.

Já Trump, em discurso, disse que seu sucesso "acabaria por unificar este país e unificar este partido". Ele também prometeu encabeçar o maior esforço de deportação de imigrantes na história dos Estados Unidos, se eleito.

Trump conquistou a vitória em pelo menos 12 estados, com a única surpresa de uma derrota em Vermont. No estado, sua única rival republicana, Nikki Haley, ganhou com 49,9% dos votos, enquanto o ex-presidente ficou com 45,9%.

Este é o seu segundo triunfo, depois de vencer as primárias no distrito de Columbia. Com a vitória de Trump na Super Terça, as chances da ex-governadora de Carolina do Sul conquistar a candidatura são quase nulas. No entanto, o ex-presidente enfrenta ainda mais de 90 processos na Justiça, e uma eventual condenação pode se tornar um obstáculo, o que abriria caminho para Haley.

Assim, contando todas as primárias realizadas até agora, Trump ganhou 797 delegados, e precisa de 1.215 no total para conseguir a nomeação.

Já o democrata Biden tem 842 delegados, e busca alcançar 1.968 para garantir a candidatura em novembro. Ele venceu em todas as localidades, menos no território de Samoa Americana para o empresário Jason Palmer, mas não enfrenta concorrência significativa.

No entanto, democratas de Minnesota repetiram o movimento visto nas primárias de Michigan na semana passada, e 20% marcaram "em branco" nas cédulas eleitorais, como um voto de protesto contra as políticas de Biden em relação à guerra em Gaza.