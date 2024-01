Quais estados vão decidir a eleição presidencial nos Estados Unidos?

O modelo eleitoral dos Estados Unidos faz com que a disputa em estados menores seja mais importante do que nos mais populosos. Assim, para tentar prever o vencedor, analistas se concentram em alguns estados, onde não há preferência clara e a cada ano um partido vence. São os chamados “swing states”, ou estados-pêndulo.

Essa situação ocorre porque a votação é indireta. Cada estado tem um determinado número de votos no Colégio Eleitoral e o candidato a presidente que vence em um estado leva todos os votos dos delegados daquele estado. Assim, os candidatos acabam focando as campanhas em estados menores, e a votação nas áreas mais populosas, como Nova York e Califórnia, fica em segundo plano.

No vídeo abaixo, Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, explica onde prestar atenção na disputa em 2024.

Para acompanhar os principais passos das eleições nos Estados Unidos e entender os detalhes da disputa, ouça o podcast “O Caminho da Casa Branca”, uma produção da EXAME em parceria com a Gauss Capital. O programa está disponível no YouTube e no Spotify.