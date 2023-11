Eleições na Argentina: pesquisa da AtlasIntel aponta vitória de Javier Milei

Um levantamento feito pelo instituto de pesquisas AtlasIntel, nos dias 17 e 18 de novembro, apontam vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina deste domingo, 19.

O estudo feito no sábado, 18, aponta Milei com 49% de preferência, ante 44,3% de Sérgio Massa. Indecisos eram 2,8%, e votos brancos e nulos somam 3,8%. Com isso, Milei teria 52,5% dos votos válidos, e Massa, 47,5%.

A pesquisa foi feita de forma virtual, com 8.364 entrevistados. A pesquisa tem margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A lei eleitoral argentina impede a divulgação de pesquisas na semana da eleição, mas elas podem ser feitas para uso interno.

Os números mostram ligeiro crescimento de Milei, dentro da margem de erro. Em pesquisa do dia 10 de novembro, Milei liderava com 52,1% das intenções, ante 47,9% de Massa.. Uma pesquisa da AtlasIntel foi a que mais se aproximou do resultado do primeiro turno, que teve vitória de Massa, enquanto muitos estudos apontaram que Milei chegaria na frente

"Existe uma grande raiva em relação à situação econômica do país depois do fracassado governo de Alberto Fernández, que não conseguiu estabilizar a economia, muito pelo contrário. Vemos uma escalada quase hiperinflacionária, grandes níveis de desemprego e uma desvalorização brutal da moeda nacional. Nesse contexto, a eleição de uma plataforma de continuidade seria bem difícil", disse Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.

Onde acompanhar os resultados das eleições na Argentina

Os primeiros números da apuração oficial das eleições na Argentina devem ser divulgados a partir das 21h. Acompanhe a cobertura dos resultados aqui.