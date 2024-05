Dividendos: Eletrobras (ELET6), Gerdau (GGBR4) e mais ações para maio

A carteira mensal de dividendos da Empiricus Research acaba de ser atualizada para maio. E, depois de um abril ruim para os mercados globais, as ações do portfólio “estão em ótimo ponto de entrada”, avalia o analista Ruy Hungria, da Empiricus.

O analista explica que a carteira busca unir empresas que pagam dividendos e, ao mesmo tempo, apresentam potencial de valorização das ações. “Entendemos que focar apenas nos dividendos traz exposição a dinâmicas ruins para o papel.”

Neste contexto de garimpar proventos com valuations convidativos, o analista destaca duas ações do portfólio: Gerdau (GGBR4) e Eletrobras (ELET6).

GGBR4: ação barata e melhora à vista

A Gerdau surpreendeu positivamente o mercado no resultado do 1T24. Segundo Hungria, a operação norte-americana da companhia continuou se destacando, com demanda resiliente e rentabilidade robusta.

Enquanto isso, a operação brasileira mostrou sinais de recuperação em meio a um cenário competitivo desafiador.

Para Ruy, embora o resultado não tenha sido espetacular, as expectativas baixas do mercado, combinadas ao preço descontado das ações, foram suficientes para mudar o humor do mercado.

Por isso, as ações GGBR4 saltaram 5,5% no pregão seguinte à divulgação do balanço.

“A combinação de múltiplos baixos, baixas expectativas dos investidores e algumas notícias boas, como a mudança na taxação do aço para tentar inibir a importação de aço chinês, ajudou as ações”.

À frente, o analista espera uma continuidade na sequência positiva das ações. A companhia, inclusive, anunciou dividendos no valor de R$ 0,28 por GGBR4 após a divulgação dos resultados.

“Seguimos otimistas com o papel, não porque esperamos resultados espetaculares, mas porque a perspectiva de melhora combinada com um valuation muito descontado deixam o cenário assimétrico”, afirma Hungria, que ainda vê um potencial de dividendos interessante para a companhia ao longo do tempo.

ELET6: ‘sinais’ de paz

Outra companhia do portfólio mencionada pelo analista foi a Eletrobras (ELET6). De acordo com Hungria, a elétrica tem apresentado melhora relevante de resultados desde a privatização, mas tem sido vista com ceticismo pelo mercado.

“As ações não têm performado de acordo com essa melhora por questões externas aos resultados, e aqui estamos falando dos embates com o governo. Esse embate trouxe para um mercado um receito de que a privatização de alguma forma possa ser revertida, o que entendo ser muito pouco provável.”

Neste contexto, o analista diz ter visto alguns “sinais” de conciliação entre o conselho da Eletrobras e o governo que devem fazer as ações voltarem a acompanhar os fundamentos operacionais nos próximos meses.

A companhia vai pagar dividendos robustos na próxima quarta-feira (9) – R$ 1,82 por ELET6 – e não deve parar por aí, avalia o analista. “Os resultados ainda têm muito a melhorar.”

Confira as outras indicações da carteira de dividendos

Todos os meses, os analistas da Empiricus Research atualizam a carteira de dividendos com as ações que eles acreditam ser as melhores do momento.

Como destacou Ruy Hungria, o objetivo é que o investidor possa ganhar em duas frentes:

com a remuneração via dividendos ; e

com a valorização das ações .

A partir dessa premissa, todo o portfólio é montado em busca de encontrar ações que forneçam o equilíbrio perfeito entre proventos e ganho de capital.

“São empresas com balanço sólido, que geram muito caixa e são relativamente baratas.”

