Eleições na Argentina: no QG de Milei, bandeiras estilizadas a '2 reais, 2 dólares ou 2.000 pesos'

BUENOS AIRES - Apoiadores de Javier Milei começam a se concentrar em frente ao Libertador Hotel, bunker do candidato no centro de Buenos Aires. O clima ainda é calmo no local, mas a pista da avenida Corrientes já está fechada. Espera-se um grande contingente de pessoas no local até as 21h.

Há vendedores de todo tipo de produto, de água a bandeiras estilizadas de Milei. Javier, morador da grande Buenos Aires, de 33 anos, vendia bandeiras estilizadas de Milei por "2 reais, 2 dólares ou 2.000 pesos". "Cheguei há meia hora. Estava en casa com a família. Não vim nas outras duas vezes e vim agora, vender e ver Milei ganhar", disse à EXAME.

Javier, morador da grande Buenos Aires, de 33 anos, vendia bandeiras estilizadas de Milei

O público é bastante diverso do que EXAME presenciou na concentração de Sergio Massa em Chacarita. Por lá, bandeiras de movimentos sociais e sindicatos, além de barracas de comida com chorizos e hamburguesas, tornavam o ambiente mais intenso.

Mais cedo, Milei votou na sede da Universidad Tecnológica Nacional. O local estava cheio desde o início da manhã, com grande movimentação da imprensa local e internacional, além de muitos apoiadores que vieram cumprimentá-lo.

O chileno Ricardo Silva, economista de 67 anos, veio de Santiago na sexta-feira à noite. "Vim só para ver as eleições, o ambiente. Tenho muito interesse e muito temor de que a sociedade se desencaminhe e termine como na Venezuela, Cuba e Nicarágua", disse à EXAME. "Tenho temor conceitual de que os países cheguem a esse ponto. A Argentina não está tão longe disso."

Ao vota, Milei disse que fez todo o esforço possível, e agora, as urnas iriam falar. "Estamos muito satisfeitos, apesar da campanha suja e do medo que fizeram contra nós. Agora é o momento de o povo se expressar nas urnas. Há dias mais importantes do que este", continuou o candidato a jornalistas.

Pesquisa dá vitória para Milei

Um levantamento feito pelo instituto de pesquisas AtlasIntel, nos dias 17 e 18 de novembro, apontam vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina deste domingo, 19.

O estudo feito no sábado, 18, aponta Milei com 49% de preferência, ante 44,3% de Sérgio Massa. Indecisos eram 2,8%, e votos brancos e nulos somam 3,8%. Com isso, Milei teria 52,5% dos votos válidos, e Massa, 47,5%.

A pesquisa foi feita de forma virtual, com 8.364 entrevistados. A pesquisa tem margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A lei eleitoral argentina impede a divulgação de pesquisas na semana da eleição, mas elas podem ser feitas para uso interno.