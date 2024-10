Washington Post anuncia que não vai mais apoiar candidaturas presidenciais

Washington Post não fará nenhum endosso presidencial para a eleição de 2024 ou em qualquer outra disputa presidencial futura, tornando-se a mais recente publicação de notícias a deixar de apoiar candidatos políticos.

William Lewis, editor e diretor executivo do jornal, disse em um comunicado ontem que o Post está “retornando às nossas raízes de não endossar candidatos presidenciais”, com o objetivo de fornecer “notícias apartidárias para todos os americanos”. O jornal só começou a endossar candidatos de forma consistente a partir de 1976, disse ele.

“Reconhecemos que isso será interpretado de várias maneiras, incluindo como um endosse tácito de um candidato, ou como uma condenação de outro, ou como uma abdicação de responsabilidade,” escreveu Lewis. “Isso é inevitável. Não vemos dessa forma.”

O jornal, que é propriedade do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, havia elaborado um endosse para a vice-presidente Kamala Harris, de acordo com o sindicato que representa os funcionários do Post. “A decisão de não publicar foi tomada pelo proprietário do Post,” disse o Washington Post Newspaper Guild em um comunicado.

Um porta-voz de Bezos não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto um representante do jornal se recusou a comentar além do que o editor havia escrito.

A mudança é significativa para o Post, que revelou o escândalo Watergate que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, e tem uma longa história de resistência aos poderosos, ganhando mais de 70 prêmios Pulitzer nesse processo.

Marty Baron, ex-editor executivo do jornal, disse ontem em uma declaração na plataforma de mídia social X que a falta de um endosso “é covardia, com a democracia como sua vítima”, e que o ex-presidente Donald Trump

usaria isso como um convite para “intimidar ainda mais” Bezos.

O jornal fez outros endossos neste ciclo eleitoral, incluindo a democrata Angela Alsobrooks em uma corrida para o Senado dos EUA em Maryland. Robert Kagan, editor do jornal, disse que renunciou em protesto na sexta-feira, confirmando relatos anteriores da Semafor e de outras publicações.

A publicação enfrentou outras controvérsias nos últimos meses devido aos vínculos de Lewis com um escândalo de escutas telefônicas em um empregador anterior e relatos de que ele tentou silenciar histórias sobre seu envolvimento.

Bezos, que é a segunda pessoa mais rica do mundo, possui negócios com contratos no valor de bilhões de dólares que dependem do governo federal, incluindo serviços de computação em nuvem e sua empresa de espaço Blue Origin.

A rivalidade entre Bezos e Trump remonta a quase uma década, quando Bezos tuitou de forma provocativa que daria a Trump um assento em um dos foguetes de sua empresa de exploração espacial.

Trump tentou minimizar qualquer história crítica escrita sobre ele no Post, ligando o jornal ao seu proprietário rico. Bezos inicialmente encarou as críticas de Trump como um distintivo de honra e atacou abertamente o candidato durante a campanha de 2016, acusando-o de “corroer a nossa democracia.”

Bezos abafou um pouco suas críticas depois que Trump foi eleito e as críticas do presidente influenciaram o preço das ações da Amazon e a própria riqueza do bilionário, como em 2018, quando Trump criticou a dependência da Amazon do Serviço Postal dos EUA para entregas.

A decisão do Post faz parte de uma tendência crescente de meios de comunicação optando por não endossar candidatos políticos. Editores da página editorial do Los Angeles Times renunciaram esta semana após o proprietário do jornal bloquear um endosso planejado para Harris.

O New York Times anunciou em agosto que encerraria os endossos para eleições estaduais, mas continuaria a apoiar candidatos presidenciais, com o conselho editorial endossando Harris em setembro.

A tendência também afetou jornais locais, com um co-proprietário do Baltimore Sun afirmando em janeiro que o jornal não endossaria mais candidato políticos em sua página editorial. O proprietário do jornal, Alden Global Capital, decidiu em 2022 que suas mais de 200 publicações não apoiariam mais candidatos presidenciais, para o Senado e para governadores.