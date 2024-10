Sobe para quatro o número de militares iranianos mortos em ataque israelense

O número de militares que morreram neste sábado no ataque de Israel contra alvos militares do Irã aumentou para quatro, informou o Exército iraniano em um comunicado.

“O major Sajad Mansouri e o sargento Mehdi Naqvi juntaram-se aos seus companheiros martirizados (mortos) depois de terem sido feridos enquanto defendiam a segurança do céu do Irã islâmico”, informaram as Forças Armadas iranianas em um comunicado publicado pela agência estatal de notícias "Irna".

Esta manhã, o Exército anunciou a morte de dois militares, o major Hamze Jahandideh e o sargento Mohammad Mehdi Shahrokhifar, “enquanto enfrentavam os projéteis do criminoso regime sionista”.

As autoridades não relataram quaisquer feridos, mas vários meios de comunicação, como o jornal "Shargh", afirmaram que vários militares estavam em estado grave, embora não oferecessem mais detalhes.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram hoje o fim de sua resposta contra o Irã após várias horas de “ataques precisos contra alvos militares” no país em retaliação, indicou, “pelos meses de contínuos ataques do regime iraniano contra o Estado de Israel".

As autoridades iranianas minimizaram os ataques, que, segundo sua versão, apenas causaram “danos limitados”.

Ainda assim, Teerã destacou seu direito “legítimo” e “obrigatório” de se defender da agressão israelense, de acordo com o direito inerente à autodefesa, tal como refletido no Artigo 51 da Carta das Nações Unidas.

Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, assegurou que “o Irã não tem limites para proteger e defender seus interesses e sua integridade territorial e o seu povo”.