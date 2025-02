Eleições na Alemanha: cenário incerto pode levar a governo de coalizão

A Alemanha vota neste domingo, 23, para definir a nova composição do Parlamento e a formação de um governo de coalizão, já que nenhum partido deve obter maioria absoluta. A oposição conservadora CDU/CSU lidera as pesquisas, mas precisará de aliados para governar.

O processo de coalizão pode levar semanas ou até meses, exigindo negociações complexas entre conservadores, social-democratas, verdes e partidos menores. O resultado afetará a economia, a política externa e o apoio à Ucrânia, temas centrais para a estabilidade europeia.

"O que está em jogo é o destino da Alemanha", disse Friedrich Merz, líder do CDU/CSU, que descarta aliança com a extrema-direita. O desempenho do partido AfD, ligado a pautas ultranacionalistas, pode influenciar a formação do governo, segundo a AFP.

A eleição ocorre após o colapso da coalizão de Scholz, marcada por disputas internas sobre economia e imigração. Se as negociações falharem, a Alemanha pode enfrentar meses de incerteza política, com impacto global.

