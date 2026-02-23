‘El Mencho’: presidente do México diz que EUA não atuaram na operação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não houve participação de forças militares dos Estados Unidos na operação que matou Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

“Não há participação de forças dos Estados Unidos na operação. O que existe é muita troca de informações”, declarou, durante coletiva de imprensa.

Ataques deixaram 25 agentes mortos

Após a morte de Oseguera, ao menos 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado morreram em ataques atribuídos ao CJNG, segundo o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

“Infelizmente, 25 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado perderam a vida”, afirmou.

Ele acrescentou que “30 criminosos perderam a vida” nos confrontos, que ocorreram no estado de Jalisco, no oeste do país. Uma mulher também morreu.

252 bloqueios e reforço militar

No domingo, a Secretaria de Segurança registrou 252 bloqueios em estradas de 20 estados, principalmente em Jalisco, como reação do cartel à morte de seu líder.

Diante da escalada de violência, o Exército mobilizou 2.500 militares para o oeste do México como medida dissuasiva.

O secretário da Defesa, Ricardo Trevilla, afirmou que já havia cerca de 7.000 militares destacados em Jalisco e que a presença será reforçada. “A intenção é, sobretudo, produzir um efeito dissuasivo”, disse.

Sheinbaum reforçou que, neste momento, a prioridade do governo é proteger a população. “Isso é o mais importante: proteger toda a população, proteger as pessoas, proteger o povo”, afirmou.

*Com informações da AFP e do Globo