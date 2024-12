Donald Trump e Elon Musk comparecem à cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário e dono da rede social X, Elon Musk, compareceram à reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, neste sábado, 7.

Cerca de 50 chefes de Estado e de governo são esperados na capital para o evento que marca a reconstrução de um dos marcos da arquitetura gótica no país. Mais cedo, Trump se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodomir Zelensky.

Na chegada, Musk cumprimentou Trump. Durante a cerimônia, o presidente eleito dos EUA se sentou entre Macron e a primeira-dama da França, Brigitte Macron.

A cerimônia contou com apresentação do coral de jovens. Também foi reinaugurado o grande órgão, um instrumento de 3 séculos que, durante a reconstrução da catedral, foi desmontado e totalmente restaurado, embora não tenha sofrido com o incêndio. Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1991, a catedral é um dos principais símbolos da cidade.

Grande celebração

A Catedral de Notre-Dame reabre neste sábado com uma grande celebração, cinco anos após o incêndio de 2019 que destruiu parte de sua estrutura, como a extensa torre e o mobiliário feito de madeira. Cerca de 250 empresas e centenas de especialistas fizeram parte do projeto de restauração. Foram arrecadados, por meio de doações, um total de 846 milhões de euros, no qual 700 milhões de euros foram usados na reforma da catedral até agora. O restante será gasto em outras restaurações externas do monumento.

Um dos principais momentos foi a entrada de bombeiros que trabalharam para conter o fogo que atingia a Catedral de Notre-Dame, em 2019. Os agentes foram recebidos com aplausos.