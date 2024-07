Diplomata da norte-coreano em Cuba foge para Coreia do Sul

A agência de inteligência sul-coreana informou na terça-feira, 16, que um diplomata sênior da Coreia do Norte, baseado em Cuba, desertou para a Coreia do Sul, marcando mais uma deserção de membros da elite norte-coreana que provavelmente prejudica os esforços de Kim Jong Un para fortalecer sua liderança. As informações são da NPR.

O Serviço Nacional de Inteligência confirmou os relatos da mídia sobre a deserção de um conselheiro político da Coreia do Norte em Cuba.

O jornal Chosun Ilbo, de grande circulação na Coreia do Sul, relatou anteriormente na terça-feira que o diplomata Ri Il Kyu fugiu para a Coreia do Sul com sua esposa e filhos em novembro. Ri afirmou ao jornal que decidiu desertar devido a um desencanto com o sistema político da Coreia do Norte, uma avaliação injusta de seu trabalho pelo Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang e a desaprovação de sua esperança de visitar o México para tratar de um problema neurológico. Ele disse que os hospitais em Cuba não tinham o equipamento médico necessário devido às sanções internacionais.

A Coreia do Norte não respondeu imediatamente ao anúncio da deserção de Ri. O país anteriormente expressou fúria sobre deserções de alto perfil, acusando a Coreia do Sul de sequestrar ou atrair seus cidadãos para desertar. Também descreveu alguns desertores como traidores ou criminosos que fugiram para evitar punição.

Impacto político

Ri desertou antes que a Coreia do Sul e Cuba estabelecessem relações diplomáticas em fevereiro, um evento que especialistas dizem ter representado um golpe político para a Coreia do Norte, cujo posicionamento diplomático depende amplamente de um pequeno número de aliados da era da Guerra Fria, como Cuba.

O Chosun Ilbo relatou que Ri estava envolvido em esforços para impedir que Cuba abrisse relações diplomáticas com a Coreia do Sul até sua deserção. Ri recebeu uma homenagem de Kim Jong Un por seu papel nas negociações com o Panamá que levaram à liberação de um navio detido em 2013 por supostamente transportar itens proibidos, como mísseis e peças de jatos de combate. Na época, Ri era terceiro secretário da Embaixada da Coreia do Norte em Cuba.

Desde o final dos anos 1990, cerca de 34.000 norte-coreanos desertaram para a Coreia do Sul para escapar das dificuldades econômicas e da repressão política, a maioria deles mulheres das regiões mais pobres do norte do país. Mas o número de norte-coreanos altamente educados com empregos profissionais que fogem para a Coreia do Sul tem aumentado recentemente.

Em 2023, cerca de 10 norte-coreanos classificados como membros da elite do país se estabeleceram na Coreia do Sul, mais do que nos últimos anos, segundo o Ministério da Unificação da Coreia do Sul. Autoridades do ministério disseram que o aumento nas deserções de alto nível foi provavelmente causado pelas dificuldades econômicas relacionadas à pandemia na Coreia do Norte e por seus esforços para reforçar o controle estatal sobre a população.