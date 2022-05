Dia da Vitória: a estratégia de Putin para não chover na parada militar

Nesta segunda-feira, dia 9 de maio, a Rússia comemora o Dia da Vitória, em que marca a derrota da Alemanha Nazista para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A data é celebrada com uma grande parada militar na Praça Vermelha, no centro de Moscou. Mas todos os anos há um problema que pode atrapalhar o ato: a chuva.

A previsão para o dia é de muita umidade, com a possibilidade de 70% de precipitações, e frio, segundo os serviços meteorológicos. Há alguns anos, o governo russo desenvolveu uma estratégia para impedir a formação de nuvens de chuva durante o feriado O método é controverso, mas aparentemente funciona.

Desde a madrugada do dia anterior ao cortejo militar, a Força Aérea russa envia vários aviões para sobrevoar os céus de Moscou, e joga produtos químicos nas nuvens mais carregadas com neve ou chuva e faz com que elas se afastem da capital russa. Os produtos são lançados a alturas que variam de 3.000 a 8.000 metros.

A tecnologia pode impedir - como também fazer chover mais - em uma determinada região e foi criada ainda na época soviética. Meteorologistas dizem que não há como garantir que este método funcione e que a probabilidade de dar certo é menor que 50%, mas a Rússia utiliza desta ferramenta antes de grandes paradas militares, como o Dia da Vitória.

LEIA TAMBÉM

Alerta apocalíptico

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que enviará um “alerta apocalíptico" ao Ocidente durante a parada militar do Dia da Vitória, segundo a agência Reuters. Espera-se que além dos tradicionais desfiles de tropas, tanques e mísseis, o presidente mostre algum tipo de nova arma que pode ser usada como uma ameaça àqueles que se opõem à invasão na Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o desfile militar incluirá também o sobrevoo de caças supersônicos, bombardeiros estratégicos Tu-160 e o avião de comando Il-80 "doomsday". Ele não aparece no Dia da Vitória desde 2010, e é um dos símbolos do poderio bélico russo, e foi visto nos ensaios do desfile nos últimos dias.

São esperadas 11.000 pessoas, 131 tipos de armas e equipamentos militares, e outras 77 aeronaves. Além de Moscou, o Dia da Vitória vai ocorrer em pelo menos 28 cidades russas.

A celebração da vitória da União Soviética sobre a Alemanha Nazista também será usada para a Rússia mostrar força sobre a guerra na Ucrânia. Autoridades do Ocidente acreditam que Putin poderia usar o feriado para fazer um anúncio sobre o conflito, declarando uma vitória ou aumentando a tensão.

A Alemanha faz parte da aliança ocidental que apoia a Ucrânia, mas o chanceler Olaf Scholz ainda não fez uma visita de solidariedade ao país. Scholz trocou farpas com autoridades ucranianas nas últimas semanas por causa da recusa de Kiev em convidar o chefe de Estado da Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier, a quem a Ucrânia acusa de se aproximar da Rússia durante seu tempo como ministro das Relações Exteriores.

(Com Estadão Conteúdo)

LEIA TAMBÉM