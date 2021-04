Deutsche Bank oferece vacina da Moderna para funcionários em NY

O Deutsche Bank está oferecendo vacinas contra Covid-19 em seu escritório em Nova York, de acordo com um memorando visto pela Bloomberg.

Em breve, funcionários e dependentes poderão agendar um horário para receberem as duas doses da vacina da Moderna, com previsão de que a primeira seja administrada da próxima semana, disse o banco no memorando. A participação é voluntária, segundo o documento.

Bancos em todo o mundo estão buscando vacinas para ajudar no retorno das pessoas aos escritórios que estão vazios há mais de um ano, com funcionários trabalhando remotamente para evitar a propagação do vírus.

O JPMorgan Chase e o Goldman Sachs recentemente aumentaram o nível de pessoal em seus escritórios no Reino Unido depois que o governo relaxou sua orientação de trabalho em casa.

A equipe do Deutsche Bank tem trabalhado em grande parte em suas residências. O banco pretende reduzir o espaço de escritórios em todo o mundo, já que espera que uma parcela maior de funcionários trabalhe em casa no futuro.

