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Cuba reconhece apoio de Brasil, Espanha e México em meio a tensões

Declaração pede respeito à integridade territorial e ampliação de ajuda humanitária

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 16h35.

O governo de Cuba afirmou neste domingo, 19, que reconhece a declaração conjunta assinada por Brasil, Espanha e México, que expressa preocupação com a situação humanitária na ilha e pede respeito à sua integridade territorial.

A posição foi destacada pelo chanceler Bruno Rodríguez, que classificou o comunicado como “digno e solidário”. Segundo ele, o texto reforça a necessidade de respeito ao direito internacional e à soberania cubana.

O documento foi assinado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez e Claudia Sheinbaum durante a IV Cúpula em Defesa da Democracia, realizada em Madri.

Na declaração, os países manifestam “enorme preocupação” com a situação humanitária em Cuba e defendem uma solução baseada no diálogo, no respeito à Organização das Nações Unidas e nos princípios de autodeterminação dos povos.

O texto também prevê o aumento coordenado da ajuda humanitária para a população cubana.

Tensões com os Estados Unidos

A declaração ocorre em meio a um cenário de tensão envolvendo Estados Unidos. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmou que o país “não busca a guerra”, mas que está preparado para se defender diante de uma eventual intervenção externa.

Nos últimos dias, a imprensa americana noticiou que o Pentágono estaria intensificando planos para um possível cenário militar envolvendo a ilha. O governo dos EUA, no entanto, evitou comentar hipóteses.

Apesar das tensões, Cuba confirmou que mantém um diálogo inicial com os Estados Unidos, ainda distante de um acordo.

*Com EFE 

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