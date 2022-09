Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira, 14 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em São Paulo e em Sergipe nesta quarta-feira, 14. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 8h, será entrevistado no programa Mário Kertesz, em Salvador (BA).

Às 10h, participa de caminhada na Feira de São Joaquim, em Salvador (BA).

Endereço: Concentração na Avenida Oscar Pontes, 2391

Às 16h, participa de ato político com o prefeito Edvaldo Nogueira, em Aracaju (SE).

Endereço: Iate Clube, Avenida Beira Mar, 225 Treze de Julho

Jair Bolsonaro (PL):

Às 9h30, participa de motociata em Presidente Prudente (SP).

Endereço: Aeroporto Estadual de Presidente Prudente. R. Assis Chateaubriand.

Às 10h30, participa de comício em Presidente Prudente (SP).

Endereço: Parque do Povo, Av. 11 de Maio x Av. 14 de Setembro

Às 14h, participa de motociata em Natal (RN).

Endereço: concentração no Posto Dudu

Às 16h30, participa de comício, em Natal (RN).

Endereço: Av. Paraíba, Cidade Esperança, na frente do Ginásio de Esportes

Às 18h, participa de evento Mulheres pelo Brasil, em Natal (RN).

Acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Endereço: Shok Casa Show, Zona Norte

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 11h, participa do evento Cooperativismo e Economia Solidária com Lula, em São Paulo (SP).

Endereço: Alameda Eduardo Prado, 499, Campos Elísios, São Paulo (SP)

Simone Tebet (MDB):

9h, visita o Porto Digital, no Recife (PE).

Endereço: Cais do Apolo, 222

Às 11h, tem encontro de mães de crianças com deficiência de Pernambuco, no Recife (PE).

Acompanhada da candidata a vice-presidente Mara Gabrilli.

Endereço: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316 – Bairro Boa Viagem

Às 14h30, visita a AACD, no Recife (PE).

Endereço: Av. Advogado José Paulo Cavalcanti, 155 – Ilha Joana Bezerra

Às 16h, participa de caminhada no Comércio da Roda de Fogo, no Recife (PE).

PONTO DE ENCONTRO: Terminal Novo de Roda de Fogo – Av. Bicentenário da Revolução Francesa com Tota Ventura

