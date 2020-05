Coronavírus: Japão proíbe que as pessoas gritem em montanhas-russas

O novo coronavírus está transformando o mundo inteiro e criando novas regras de conduta em lugares públicos. No Japão, por exemplo, os parques de diversões emitiram uma proibição que seria totalmente impensável antes da chegada da pandemia: é proibido gritar nas voltas em montanhas-russas.

A medida vem à tona no momento em que o país se prepara para a reabertura, deixando para trás o estado de emergência por causa da covid-19, com os parques de diversão de todo o Japão voltando a receber visitantes. A regra foi divulgada pela associação que reúne os grandes parques, na qual estão incluídos Disney e Universal Studios.

Além da proibição aos gritinhos, sejam de susto, adrenalina ou alegria, a associação implementou, ainda, ações para checar a temperatura dos visitantes, preservar o distanciamento entre as pessoas e a higienização.

Os serviços de atendimento ao visitante também sofrerão mudanças: atendentes usarão as máscaras e as conversas com os turistas devem ser as mais breves possíveis. Alguns parques não vão abrir suas atrações fechadas, apenas mantendo o funcionamento das que estiverem a céu aberto.

Os parques de diversões no Japão estão fechados desde fevereiro, quando se iniciaram as medidas de contenção do novo coronavírus. Alguns parques, como os pertencentes às redes americanas, ainda não divulgaram data para a reabertura dos portões.