Coreia do Sul vai usar pílulas antivirais Pfizer em meio a onda de Ômicron

A Coreia do Sul começará a tratar pacientes com coronavírus com pílulas antivirais da Pfizer nesta sexta-feira, o primeiro país asiático a fazê-lo, à medida que aumenta a preocupação com a disseminação da variante altamente contagiosa Ômicron.

Chamados de Paxlovid, cerca de 630.000 comprimidos, suficientes para 21.000 pessoas, chegaram na quinta-feira para serem distribuídos em 280 farmácias e 90 centros de tratamento residenciais, informou a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KDCA).

"À luz da infecciosidade muito maior da Ômicron, o medicamento deve desempenhar um papel significativo na contenção do número de pacientes que desenvolveriam sintomas críticos, mesmo que a cepa seja relativamente menos grave", disse Kim Ki-nam, funcionário do KDCA, em um briefing.

A Coreia do Sul é o primeiro país a implantar o Paxlovid na Ásia, depois de autorizá-lo para uso emergencial no final de dezembro.

O medicamento será usado para tratar mais de 1.000 pessoas por dia, com grupos prioritários incluindo pacientes com alto risco de doença grave, pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com imunidade reduzida, disse o KDCA.

Cada paciente foi aconselhado a tomar três comprimidos por vez duas vezes ao dia durante cinco dias, e espera-se que outro lote para 10.000 pessoas, ou 300.000 comprimidos, chegue no final do mês.

O Paxlovid foi quase 90% eficaz na prevenção de hospitalizações e mortes, e os dados sugerem que ele mantém sua eficácia contra o Omicron, disse a Pfizer. consulte Mais informação

A Coreia do Sul vem explorando ferramentas farmacêuticas adicionais para evitar uma onda de infecções causadas pela variante Omicron. Ele aprovou o uso da vacina da Novavax Inc na quarta-feira.

Desde o início da pandemia, o país de 52 milhões de pessoas está entre as histórias de sucesso de mitigação do coronavírus, com 679.030 casos ao todo e 6.210 mortes, alcançadas em grande parte com máscaras e distanciamento social.

O KDCA registrou outro recorde de casos importados de COVID-19 na quarta-feira, em 391, entre uma contagem para o dia de 4.167 infecções.

O número de sul-coreanos que testaram positivo depois de participar de uma feira de eletrônicos de consumo em Las Vegas na semana passada subiu para 119, incluindo alguns casos de Omicron, disse um funcionário da KDCA.

A variante Omicron representa uma pequena fração de seus casos gerais, mas a participação mais do que triplicou para cerca de 12,5% nas últimas duas semanas.

Autoridades de saúde alertaram que este mês pode se tornar dominante, como nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, e as contagens diárias podem subir para 20.000 sem precedentes no próximo mês.

Kim disse que o governo anunciará planos na sexta-feira para minimizar as infecções por Omicron e seu impacto na capacidade médica, depois de avaliar a extensão das regras de distanciamento social , que foram restabelecidas em meados de dezembro, depois que as infecções diárias atingiram novos recordes de quase 8.000.

Quase 90% dos adultos sul-coreanos foram totalmente vacinados e 55% receberam uma dose de reforço na quarta-feira, mostraram dados do KDCA.