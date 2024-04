Coreia do Norte violou embargo de armas com mísseis que atingiram Ucrânia, diz ONU

Os destroços dos mísseis que caíram na cidade ucraniana de Kharkiv em 2 de janeiro eram provenientes de um míssil balístico norte-coreano. A informação consta de um relatório das Nações Unidas para um comitê do Conselho de Segurança e foi divulgado pela Reuters nesta segunda-feira.

No documento, os monitores da agência ligada à ONU concluem que se tratava de um míssil da série Hwasong-11 e que viola o embargo de armas à Coreia do Norte. O país comunista está sob sanções da ONU desde 2006 devido aos seus programas de mísseis balísticos e nucleares.

No relatório, os monitores dizem que “não conseguiram identificar de forma independente onde o míssil foi lançado, nem por quem”. Alguns dados sobre a trajetória do míssil – fornecidos pela Ucrânia – sugerem que o lançamento foi feito pela Rússia, diz o relatório.

As missões russa e norte-coreana na ONU em Nova Iorque não responderam à Reuters.

EUA e outros países já acusaram a Coreia do Norte de transferir armas para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. O conflito completou dois anos em fevereiro sem perspectiva de um desfecho.

Coreia do Norte testa novos mísseis e espera vender à Rússia

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou novos testes de um sistema de mísseis que pode ampliar o poder de força de Pyongang para atacar Seul. Segundo a Bloomberg, Kim também espera vender essa nova tecnologia bélica para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia.

Kim assistiu ao teste de um lançador de foguetes que “traria uma mudança estratégica no reforço da força de artilharia do Exército do Povo Coreano”, informou a Agência Central de Notícias oficial da Coreia do Norte nesta sexta-feira. Foi o segundo teste desse sistema neste ano. Esse lançador projeta os mísseis para alcançarem até 60 quilômetros.