Coreia do Norte testa novos mísseis e espera vender tecnologia à Rússia

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou novos testes de um sistema de mísseis que pode ampliar o poder de força de Pyongang para atacar Seul. Segundo a Bloomberg, Kim também espera vender essa nova tecnologia bélica para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia.

Kim assistiu ao teste de um lançador de foguetes que “traria uma mudança estratégica no reforço da força de artilharia do Exército do Povo Coreano”, informou a Agência Central de Notícias oficial da Coreia do Norte nesta sexta-feira. Foi o segundo teste desse sistema neste ano. Esse lançador projeta os mísseis para alcançarem até 60 quilômetros.

O ministro da Defesa sul-coreano, Shin Wonsik, disse que os recentes testes de armas supervisionados por Kim poderiam fazer parte de um ensaio do ditador para exportar armas à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

EUA, Coreia do Sul e outros países acusaram a Coreia do Norte de enviar uma grande quantidade de munição e mísseis balísticos de curto alcance com capacidade nuclear para o Kremlin. Pyongyang e Moscou negaram as acusações.

O ministro sul-coreano afirmou que a Rússia, em troca, está fornecendo à alimentos, matérias-primas e peças utilizadas na fabricação de arma para a Coreia do Norte. Essa ajuda de Moscou ajudou a estabilizar os preços de produtos de primeira necessidade. Caso o comércio de armas se intensifique, a Rússia provavelmente enviará mais tecnologia militar a Kim, aumentando a ameaça de Pyongyang para a região.