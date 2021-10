Você sabe como funciona a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 (COP26), que acontecerá no Scottish Event Campus (SEC), em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro?

O principal evento global para discutir temas ligados à mudança climática começa com a realização da sessão plenária de abertura, quando ministros ou chefes de Estado fazem declarações políticas. Ao longo do evento acontecem as demais sessões - ou reuniões de negociação dos grupos de contato, incluindo reuniões informais que fazem parte do processo de negociação técnica. Nas reuniões formais (sessões plenárias) podem participar os representantes das zonas azul e verde.

Ao longo do evento, o presidente da COP convoca reuniões plenárias para avaliar a progressão das negociações. Na sessão plenária de encerramento se apresentam as decisões.

A COP 26 é organizada em duas zonas: a zona azul interna e a zona verde externa

Na zona azul interna, apenas ministros, funcionários do governo credenciados e outros indivíduos e organizações especialmente credenciados podem entrar. É uma área mais restrita, apenas para credenciados, e o principal aspecto da zona azul envolve as negociações internacionais sobre acordos e ações sobre mudanças climáticas.

Nessa área existem alguns pavilhões, onde países, organizações e empresas credenciadas mostram o que estão fazendo para combater as mudanças climáticas. Há também um programa de eventos oficiais marginais que acontecem dentro da zona azul, organizado pela ONU. Só podem se inscrever organizações ou indivíduos credenciados pela ONU.

Já dentro da zona verde, que permite visitantes, as organizações pagam por um espaço, tendo seu próprio pavilhão, exposição ou evento para mostrar o que estão fazendo sobre as mudanças climáticas. É um espaço usado para levar uma mensagem sobre as mudanças climáticas a um público mais amplo. Isso não está no programa oficial do COP, mas é uma zona que atrai muita atenção daqueles que não podem entrar na zona azul.

Fora da zona verde há ainda uma programação não oficial de eventos que acontecerá em Glasgow, organizada por uma ampla gama de instituições e indivíduos.

É possível acompanhar o evento a distância pelo canal da COP26 no YouTube e no site da COP26 está toda a programação da área verde.