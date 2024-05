China tem segundo dia de exercícios militares próximos a Taiwan

O exército da China iniciou nesta sexta-feira (24) o segundo dia de exercícios militares ao redor de Taiwan, com manobras para testar sua capacidade de "tomar o poder" e controlar áreas estratégicas. As informações são da agência de notícia Reuters.

Esses exercícios, chamados de "Joint Sword - 2024A", começaram três dias após a posse do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, e foram apresentados como uma resposta punitiva à sua administração.

A China considera Taiwan, uma ilha governada democraticamente, como parte de seu território e rotula Lai como "separatista". Em seu discurso de posse, Lai pediu que Pequim interrompesse suas ameaças e afirmou que os dois lados do estreito "não são subordinados um ao outro". Ele também propôs repetidamente conversas com a China, mas tem sido ignorado, insistindo que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

China quer mostrar força na região

Os exercícios militares ocorrem em um momento de alta tensão entre a China e Taiwan. Pequim tem intensificado suas atividades militares na região, o que é visto como uma tentativa de pressionar a liderança taiwanesa e enviar um sinal claro sobre suas reivindicações de soberania.

O Exército de Libertação do Popular iniciou os exercícios na quinta-feira (23) de manhã, enviando navios de guerra e caças ao redor de Taiwan e suas ilhas periféricas como "uma punição forte contra os atos separatistas das forças de independência".

Os exercícios de dois dias, envolvendo operações conjuntas do exército, marinha, força aérea e força de foguetes da China, estão sendo conduzidos no Estreito de Taiwan - um corpo de água estreito que separa a ilha da China continental - bem como ao norte, sul e leste de Taiwan, de acordo com o PLA.

Pela primeira vez, os exercícios do PLA também envolveram a Guarda Costeira da China, operando em áreas ao redor das ilhas periféricas de Taiwan de Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin, localizadas bem próximas à costa sudeste da China.

A postura de Lai Ching-te, defendendo a autonomia de Taiwan e a necessidade de diálogo, contrasta fortemente com a abordagem agressiva da China. Esses exercícios militares são uma demonstração de força e uma advertência contra qualquer movimento que a China considere como uma ameaça à sua integridade territorial.

O Partido Comunista da China afirma que Taiwan faz parte de seu território, apesar de nunca o ter controlado, e prometeu tomar a ilha pela força se necessário. O porta-voz do comando das operações chamou os exercícios de "uma forte punição aos atos separatistas das forças de independência de Taiwan e um sério aviso contra a interferência e a provocação de forças externas".