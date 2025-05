Conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump deixa o cargo

Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará o cargo após um escândalo no qual um jornalista foi acidentalmente incluído em uma conversa sobre ataques aéreos no Iêmen. A informação é da imprensa americana.

Waltz e seu vice, Alex Wong, deixarão seus cargos, informou a CBS News. De acordo com a Fox News, Trump fará uma declaração em breve sobre estas demissões.

A Casa Branca ainda não fez comentários sobre o caso.

Quem é Mike Waltz

Escolhido por Trump para ser conselheiro de Segurança Nacional em novembro do ano passado, Waltz até então era deputado republicano pela Flórida.

À época, Waltz, um Boina Verde aposentado do Exército, era um dos principais críticos do papel da China no mundo. O republicano, que também serviu na Guarda Nacional como coronel, já expressou a necessidade dos EUA estarem prontos para um "potencial conflito" na região do Indo-Pacífico.

Em 2021, Waltz criticou publicamente a saída desastrosa do governo Biden do Afeganistão e elogiou as visões de política externa de Trump.