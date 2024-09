Conheça os principais nomes na nova equipe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira, 17, a distribuição de cargos em sua nova equipe de trabalho, conhecida como Colégio de Comissários, no qual cada país do bloco tem o seu representante. Estes são alguns dos nomes mais importantes para o segundo mandato de Von der Leyen, que aguardam a aprovação do Parlamento Europeu em data a definir:

Kaja Kallas

A ex-primeira-ministra da Estônia já foi nomeada pelos líderes nacionais da União Europeia para ser a chefe da diplomacia do bloco e suceder ao espanhol Josep Borrell.

Kallas, de 47 anos, crítica feroz da Rússia, mantém uma disputa pessoal com o país vizinho: durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Estônia fazia parte da União Soviética, sua mãe foi deportada para a Sibéria. Recentemente, ela própria foi incluída em uma lista de pessoas procuradas por Moscou.

Kallas ocupará uma das seis vice-presidências da Comissão, sendo responsável também pelas políticas de segurança. Uma vez aprovada pelos eurodeputados, trabalhará em estreita colaboração com o lituano Andrius Kubilius, Comissário da Defesa e Espaço, cargo recém-criado cujas responsabilidades e recursos ainda não foram totalmente definidos.

Teresa Ribera

A atual ministra da Transição Ecológica da Espanha é, aos 55 anos, uma ambientalista de longa data, conhecida por suas capacidades de negociação e experiência em questões climáticas.

Figura de confiança do presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, Ribera foi proposta para chefiar esta mesma pasta, com o cargo de vice-presidente, tendo o objetivo de promover uma transição "limpa, justa e competitiva".

Ela é contrária à energia nuclear e entusiasta do Acordo Verde da UE, o plano ambicioso do bloco para alcançar a neutralidade carbônica até 2050. Durante seu mandato na Espanha, ela promoveu o desenvolvimento do hidrogênio verde.

Raffaele Fitto

O ministro italiano dos Assuntos Europeus, de 55 anos, faz parte do partido Irmãos da Itália da primeira-ministra da extrema direita, Giorgia Meloni.

Criticado no centro e na esquerda do conselho político europeu, Von der Leyen o propõe como vice-presidente executivo de Coesão e Reformas, pasta responsável pelo desenvolvimento das regiões menos favorecidas do bloco.

Meloni tem pressionado nas últimas semanas para que seu país tenha uma pasta de alto nível no colégio de comissários e, assim, expanda o seu peso político na UE. Fitto é considerado um dos membros mais moderados do governo Meloni.

Stéphane Séjourné

O ministro das Relações Exteriores da França em fim de mandato, de 39 anos, herda com o cargo de vice-presidente uma importante pasta do presidente Emmanuel Macron: Prosperidade e Estratégia Industrial.

Ele será responsável pela recuperação industrial do bloqueio, uma das prioridades dos próximos cinco anos. Séjourné chega ao cargo depois da renúncia de Thierry Breton na segunda-feira.

Piotr Serafin

Serafin, uma figura conhecida em Bruxelas, é um homem de confiança próximo ao primeiro-ministro polonês Donald Tusk e chefiou o seu gabinete quando o premiê era presidente do Conselho Europeu.

O discreto funcionário, atual embaixador da Polônia na UE, foi proposto para um papel fundamental como novo chefe de Orçamento, luta contra a fraude e administração.

Oliver Varhelyi

O dirigente húngaro fez sua lista de inimigos nos últimos cinco anos como comissário da Ampliação e Política de Vizinhança da UE. Aliado do controverso primeiro-ministro nacionalista Viktor Orban, tem sido repetidamente acusado de dificultar questões desde a pressão da Ucrânia para aderir ao bloco até o apoio da UE aos palestinos. Desta vez, ele foi proposto para uma pasta menos influente, Saúde e Bem-Estar Animal.

Outros nomes importantes são a ministra das Relações Exteriores da Bélgica, Hadja Lahbib, na Gestão de Crises, e os dois vice-presidentes da Comissão Europeia, o letão Valdis Dombrovskis e o eslovaco Maros Sefcovic, que passam a assumir as pastas de Economia e Produtividade, e Comércio e Segurança Econômica, respectivamente.