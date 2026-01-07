Como a ambição de Trump com a Groenlândia afeta a Europa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre se mostrou interessado em anexar, de uma forma ou outra, a Groenlândia, território atualmente dinamarquês.

A pauta foi tema constante do republicano neste mandato, após assumir em janeiro de 2025, mas é de interesse para Trump desde pelo menos 2019.

De acordo com um comunicado da Casa Branca, o presidente vê a aquisição como uma prioridade para a segurança nacional dos EUA, para “deter nossos adversários na região do ártico.” Trump também alega que a Dinamarca não vem fazendo o suficiente para garantir a segurança na região.

"O presidente e sua equipe estão discutindo uma série de opções para atingir esse importante objetivo de política externa e, é claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção à disposição do comandante-em-chefe", disse a Casa Branca.

Comunicações com o Salão Oval também sugerem que os EUA estariam dispostos a comprar a ilha, mas tanto a Dinamarca quanto os habitantes da Groenlândia disseram que o território não está à venda. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, informou nesta quarta-feira, 7, que se encontrará com membros do governo dinamarquês para tratar do tema.

As ambições de Trump com a Groenlândia tiveram fortes repercussões com seus aliados na Europa, com o Canadá e com os habitantes da ilha, que reiteraram repetidamente não terem o desejo de fazer parte dos EUA.

Reverberações pela Europa

As renovadas ameaças de anexação da ilha por parte de Trump, especialmente após a invasão da Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, geraram grande intriga na Europa.

Aliados europeus incluindo a França, Alemanha e a Dinamarca estão trabalhando junto em uma resposta caso os EUA decidam agir sobre suas ameaças.

"A Groenlândia pertence ao seu povo, e somente a Dinamarca e a Groenlândia podem decidir sobre assuntos relativos às suas relações", afirmaram os líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Dinamarca em uma declaração conjunta emitida nessa terça-feira 6.

Ademais, os líderes europeus se reuniram nessa quarta-feira dia 7 para as negociações.

O ministro do exterior francês Jean-Noel Barrot disse na rádio francesa France Inter: "Queremos agir, mas queremos fazê-lo em conjunto com os nossos parceiros europeus."

Uma fonte do governo alemão, por sua vez, disse à Reuters que o país estaria “trabalhando em conjunto com outros países europeus e com a Dinamarca nos próximos passos em relação à Groenlândia.”

Falando em condição de anonimato para a agência internacional um oficial sênior europeu disse que a Dinamarca deve coordenar qual vai ser a resposta, mas que “os dinamarqueses ainda não comunicaram aos seus aliados europeus que tipo de apoio concreto desejam receber.”

Por sua parte, a premiê dinamarquesa Mette Frederiksen chegou a alertar Trump que qualquer ataque americano significaria o fim da Otan.

Os países europeus reiteram na declaração que levam tão seriamente quanto os EUA as ameaças no ártico, e que a segurança na região deve ser feita pelos aliados da Otan, incluindo os EUA, de maneira coletiva.

O premiê da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen recebeu bem o comunicado conjunto e clamou por “diálogo respeitoso”:

"O diálogo deve ocorrer com respeito ao fato de que o status da Groenlândia está enraizado no direito internacional e no princípio da integridade territorial", disse Nielsen.

As negociações europeias continuam durante a tarde dessa quarta-feira, 7.

Passividade europeia e o artigo 5 da Otan

Mesmo com a solidariedade de importantes parceiros europeus, a declaração conjunta obteve apenas 7 signatários. "Se houvesse uma declaração conjunta de todos os 27 parceiros da UE, mais o Reino Unido, aliado da Otan, em apoio à soberania dinamarquesa, isso teria enviado uma mensagem poderosa a Washington”, disse Camille Grande do Conselho Europeu de Relações Exteriores à BBC.

Para analistas, isso ilustraria uma posição passiva da Europa em relação a Trump, que frequentemente opta por tentar lidar com o presidente acomodando suas medidas (como tarifas e ameaças) em prol das relações bilaterais com os EUA, em vez de se unir em resistência e arriscar potenciais consequências, apura a reportagem.

LEIA MAIS: Europa levaria 10 anos para conseguir se defender militarmente sem os EUA, diz analista

Os EUA são parte fundamental da segurança e economia do bloco europeu, e seus laços diplomáticos com o país garantem estabilidade em diversas esferas. Disso surge o dilema dos países da Otan em relação a como lidam com Trump.

Além disso, o famoso Artigo 5 da Otan, conhecido como sua cláusula “um por todos, e todos por um”, dita que qualquer ataque contra um membro da aliança será tratado como um ataque contra todos os outros. Todavia, a cláusula não se aplica em caso de conflitos entre membros – e tanto os EUA quanto a Dinamarca fazem parte da aliança.

Isso ocorreu em 1974, quando a Turquia invadiu a Grécia, e a aliança não interveio. A violência foi mediada pelos EUA.