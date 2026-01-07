Rubio afirma que falará sobre Groenlândia com diplomatas dinamarqueses na próxima semana

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 7, que terá um encontro com diplomatas da Dinamarca na próxima semana para discutir a situação da Groenlândia, território sob administração de Copenhague.

A declaração ocorre em meio a repetidas manifestações do governo americano sobre o interesse em anexar a ilha.

Rubio comentou o tema ao ser abordado por jornalistas nos corredores do Capitólio. Questionado sobre a recusa dos Estados Unidos em aceitar um pedido oficial da Dinamarca para tratar do assunto, ele limitou-se a confirmar a reunião: “Vou me reunir com eles na próxima semana”.

O secretário evitou abordar diretamente a possibilidade de uma ação militar e afirmou que o encontro com congressistas nesta quarta concentrou-se na operação que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Groenlândia na mira de Trump

Desde o início do atual mandato presidencial, em 2025, Donald Trump voltou a defender publicamente a ideia de que os Estados Unidos devem assumir o controle da Groenlândia. O tema ganhou novo destaque após a ofensiva em Caracas, que resultou na detenção de Maduro e reacendeu declarações de que Washington usaria a força, se necessário, para proteger seus interesses de segurança nacional.

Nos últimos dias, membros do governo reforçaram que a hipótese militar não está descartada. O vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declararam que o envio de tropas à ilha segue como uma possibilidade.

No entanto, Karoline Leavitt afirmou que a diplomacia continua sendo a “primeira opção” da administração Trump para lidar com a questão envolvendo a Groenlândia.

(Com informações da agência EFE)