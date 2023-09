Com 40% de queda no número de recém-nascidos, China enfrenta desafio de envelhecimento da população

No cenário global, a China é conhecida por suas realizações econômicas e sua população numericamente vasta. No entanto, um desafio demográfico significativo está se desenrolando no país que pode ter impactos profundos em sua sociedade e economia: o rápido envelhecimento de sua população.

No recente Fórum de Inovação Médica e Tecnológica de 2023, um dos principais especialistas em saúde da China, Qiao Jie, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim, fez um alerta enfático. Ele afirmou que “estimular a fertilidade feminina é a pedra angular para elevar as taxas de natalidade na China”. As estatísticas mais recentes são alarmantes: nos últimos cinco anos, o país viu uma queda acentuada de aproximadamente 40% no número de recém-nascidos, com um total de apenas 9,56 milhões de nascimentos registrados em 2022. As projeções para 2023 são ainda mais sombrias, com números estimados entre 7 a 8 milhões de nascimentos.

Comparando com outra nação asiática, a Coreia do Sul, que lidera o cenário global de declínio na taxa de natalidade, levou três décadas para reduzir sua taxa de natalidade de 1,5 para menos de 1,0. Surpreendentemente, a China alcançou essa mesma redução em um curto período de quatro anos, caindo de 1,5 em 2019 para uma previsão de menos de 1,0 para este ano.

O envelhecimento acelerado da população chinesa apresenta desafios multifacetados. Enquanto o governo implementou políticas de ajuste, incluindo o aumento da idade de aposentadoria, a flexibilização das políticas de natalidade (permitindo segundo e terceiro filhos) e a introdução de incentivos fiscais para pais, os impactos desse envelhecimento populacional ainda parecem distantes para muitos, enquanto o país permanece em uma calmaria antes da tempestade.

Por que a China tem uma população envelhecida?

Historicamente, a China promoveu a natalidade em seus primeiros anos devido à necessidade urgente de mão de obra durante sua fase inicial de desenvolvimento. Após sua fundação, apesar de enfrentar períodos difíceis, a disposição das pessoas em ter filhos permaneceu alta. No entanto, as gerações que compõem o chamado “baby boom” agora lideram o envelhecimento populacional chinês. Além disso, a estabilidade social, uma alta vontade de ter filhos e avanços na área de saúde que reduziram significativamente a mortalidade infantil contribuíram para a primeira onda do “baby boom” nas décadas de 1950 e 1960.

Na sociedade atual, a vontade das pessoas de ter filhos diminuiu consideravelmente devido a uma série de pressões sociais, como habitação cara, salários estagnados, preços elevados, uma cultura de excesso de trabalho e uma competição feroz. A desigualdade de gênero e o fardo financeiro de cuidar dos idosos também desempenham um papel fundamental na redução do desejo de ter filhos. Todas essas pressões resultam em uma geração jovem sobrecarregada, lutando para equilibrar suas vidas pessoais e profissionais.

Impactos do envelhecimento dos chineses

Do ponto de vista individual, o envelhecimento populacional aumentará a pressão sobre os filhos únicos para cuidar de seus pais idosos. A cultura chinesa valoriza profundamente o respeito aos idosos, colocando assim uma carga significativa sobre as gerações mais jovens. Além disso, embora se espere que o governo compartilhe parte da responsabilidade pelo cuidado dos idosos, a magnitude do envelhecimento populacional e os desafios financeiros futuros podem limitar a capacidade do governo de fornecer assistência adequada. Portanto, cada vez mais, a responsabilidade recairá sobre os filhos, aumentando a carga financeira e de tempo, afetando o desenvolvimento pessoal, a carreira e a criação de filhos.

Do ponto de vista social, o envelhecimento populacional pode ampliar a desigualdade entre diferentes grupos etários. A acumulação de riqueza na sociedade moderna ocorre principalmente através de dois caminhos: trabalho intelectual e trabalho físico. À medida que o sistema de aposentadoria se expande, a diferença de renda entre trabalhadores intelectuais mais velhos e trabalhadores físicos tende a aumentar, pois a experiência e o conhecimento acumulados são altamente valorizados. Por outro lado, os trabalhadores físicos, devido à natureza de seus empregos que exigem força física, podem ver sua capacidade de trabalho diminuir à medida que envelhecem.

Resposta da China ao envelhecimento populacional

Para enfrentar o envelhecimento populacional, a China está considerando medidas como a redução das horas extras dos trabalhadores, liberando assim mais tempo para o cuidado dos idosos e para o desenvolvimento pessoal. Além disso, o governo implementou políticas de atraso na aposentadoria, promoveu uma política de dois filhos e ofereceu incentivos fiscais para pais com filhos. Embora o envelhecimento populacional seja um desafio complexo, o governo chinês está tomando medidas enérgicas para enfrentá-lo.

Este é um problema que continuará sendo debatido e abordado nos próximos anos, à medida que a China enfrenta as complexidades do envelhecimento de sua população e seus efeitos na sociedade e na economia.