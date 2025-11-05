China suspende tarifas sobre produtos dos EUA após avanço em diálogo comercial

A China suspenderá as tarifas adicionais sobre determinados produtos importados dos Estados Unidos a partir das 13h01 do dia 10 de novembro, informou nesta quarta-feira a Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado.

Segundo o órgão, a medida faz parte do consenso alcançado nas consultas econômicas e comerciais entre os dois países. A decisão segue as leis e regulamentos internos, como a Lei Aduaneira e a Lei de Comércio Exterior da China, e está em conformidade com os princípios do direito internacional.

O anúncio vem após o encontro dos presidentes Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul, em que ambos declararam vontade de aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.