Apostas sobre manutenção das tarifas de Trump caem para 30%

Os investidores diminuíram de forma acentuada as apostas de que a Suprema Corte dos Estados Unidos validará as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump após a audiência desta quarta-feira, 5, indicar dúvidas entre os juízes sobre a legalidade da medida.

Na plataforma de previsões Kalshi, divulgada pela CNBC, os contratos vinculados a uma decisão favorável ao governo caíram para cerca de 30%, ante quase 50% no momento anterior à audiência. Um movimento semelhante ocorreu na Polymarket, onde as apostas recuaram do patamar de 40% para 30%, refletindo a percepção de que o tribunal poderá invalidar parte da política comercial do governo Trump.

Ceticismo entre juízes

Durante a sessão, juízes conservadores e liberais manifestaram preocupação com a amplitude dos poderes presidenciais invocados pela Casa Branca com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Eles questionaram o procurador-geral D. John Sauer sobre o alcance jurídico que permitiria ao presidente impor tarifas unilaterais sobre importações — prerrogativa tradicionalmente atribuída ao Congresso.

Decisões anteriores de tribunais federais já haviam determinado que Trump extrapolou sua autoridade legal ao estabelecer tarifas recíprocas sobre importações de diversos parceiros comerciais e ao aplicar taxas sobre o fentanil vindo de Canadá, China e México. As críticas concentram-se no argumento de que a política tarifária do governo viola os limites constitucionais do poder executivo na área fiscal.

Reação dos mercados de previsão

Os mercados de previsão, que permitem apostar em desfechos de eventos reais, reagiram rapidamente aos sinais do tribunal. A queda nas probabilidades de vitória de Trump indica que os investidores interpretaram o tom das perguntas dos juízes como um obstáculo à manutenção das taxas.

A decisão final ainda não tem data para ser divulgada, mas a mudança nas apostas mostra que o mercado passou a precificar um risco maior de derrota para o governo.

As plataformas Kalshi e Polymarket são frequentemente utilizadas por operadores para medir o sentimento dos investidores em eventos políticos e judiciais de alto impacto.