China: Jinping promete ampliar abertura a empresas estrangeiras

O presidente da China, Xi Jinping, prometeu abrir de forma mais ampla a indústria de serviços do país a concorrentes estrangeiros. No discurso realizado na sexta-feira à noite durante a China International Fair for Trade in Services, Jinping não deu mais detalhes sobre o plano, mas líderes chineses disseram estar relacionado ao desenvolvimento do turismo, varejo e outros serviços. A iniciativa faria parte de uma campanha para fomentar o crescimento econômico por meio do aumento de gastos dos consumidores, no lugar de exportações e investimentos.

A China vai “relaxar o acesso ao mercado para as indústrias de serviços” e “expandir ativamente as importações de serviços de alta qualidade”, disse Jingping em vídeo exibido a empresários chineses e executivos estrangeiros presentes no evento. A maioria dos expositores do exterior está participando da feira pela internet, já que Pequim ainda não relaxou medidas de restrição à entrada de visitantes estrangeiros.

Os fabricantes chineses são considerados players globais eficientes, mas os setores de turismo, finanças e saúde, entre outros, ainda ficam atrás de concorrentes ocidentais. Barreiras regulatórias limitam a capacidade de bancos estrangeiros e outros provedores de competir na China. Autoridades americanas, que vêm travando uma guerra comercial com o país, vêm o setor de serviços chinês, nos quais têm superávit com a China, como promissor. Fonte: Associated Press.