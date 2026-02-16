Mundo

UE pede a Israel que revogue aprovação de registro de terras na Cisjordânia

O gabinete de segurança israelense autorizou no domingo o início de um processo de registro de terras, pela primeira vez desde a ocupação de 1967

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10h19.

A União Europeia (UE) pediu nesta segunda-feira, 16, a Israel que revogue a aprovação de um processo para registrar terras na Cisjordânia, advertindo que se trata de “uma nova escalada”.

“Isto constitui uma nova escalada após medidas recentes já destinadas a ampliar o controle israelense” na Cisjordânia ocupada, disse o porta-voz das Relações Exteriores da UE, Anouar El Anouni.

“Reiteramos que a anexação é ilegal segundo o direito internacional. Pedimos a Israel que reverta esta decisão”, acrescentou.

O gabinete de segurança israelense autorizou no domingo o início de um processo de registro de terras, pela primeira vez desde a ocupação de 1967, segundo a rádio militar israelense.

A Autoridade Palestina, o Egito e o Catar denunciaram na noite de domingo as medidas adotadas por Israel para reforçar seu controle da Cisjordânia, que geram temores de uma anexação do território palestino ocupado.

