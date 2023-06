China desenvolve 79 modelos de inteligência artificial em grande escala

A China tem avançado no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial (IA) em grande escala. De acordo com o Instituto de Informação Científica e Técnica da China, pelo menos 79 modelos de IA em grande escala foram desenvolvidos no país, cada um com mais de 1 bilhão de parâmetros. Especialistas da indústria afirmam que os Estados Unidos e a China têm liderado o desenvolvimento global desses modelos, mas a China ainda precisa diminuir a lacuna com os Estados Unidos nessa área.

Mais de 14 regiões provinciais na China contribuíram para a pesquisa e desenvolvimento desses modelos de IA em grande escala, que são a tecnologia revolucionária por trás do ChatGPT. Segundo o último relatório do Instituto de Informação Científica e Técnica da China, afiliado ao Ministério de Tecnologia, 38 modelos são de Pequim, seguidos por 20 de Guangdong.

Para apoiar esse esforço, as autoridades locais estão disponibilizando poder de processamento público para atender à crescente demanda computacional dos modelos de IA em grande escala. Pequim, Xangai, Guangdong e Zhejiang são as regiões com o maior número desses modelos, e também são as regiões que adquiriram mais servidores de IA nos últimos três anos, conforme mostrado no relatório.

Processamento de linguagem natural

Zhao Zhiyun, diretor do instituto de pesquisa, afirmou durante o Fórum de Zhongguancun que o desenvolvimento dos modelos de IA em grande escala da China está em ascensão, com várias rotas técnicas obtendo avanços ao mesmo tempo. Ela mencionou que, no caso dos modelos de IA em grande escala da China, o processamento de linguagem natural ainda é o campo mais ativo em pesquisa e desenvolvimento, seguido pelo campo multimodal. No entanto, há poucos modelos nas áreas de visão computacional e fala inteligente, e a cooperação entre universidades, institutos de pesquisa e empresas está diminuindo.

Segundo o relatório, metade dos modelos de IA em grande escala da China é de código aberto, o que significa que é disponibilizada gratuitamente. Kai-Fu Lee, ex-diretor do Google China e CEO da empresa chinesa de investimentos Sinovation Ventures, afirmou que o código aberto deve ser apoiado, mas as empresas chinesas não devem depender demais dele. Ele enfatizou a necessidade de estabelecer a própria propriedade intelectual e vantagens tecnológicas para criar uma barreira, pois o modelo de código aberto não pode alcançar o desempenho dos modelos desenvolvidos internamente por fabricantes estrangeiros.

Dai Qionghai, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, afirmou que a China possui fortes aplicações de IA, mas falta inovação em comparação com os Estados Unidos. Ele ressaltou a importância de impulsionar a formação de talentos em IA na China.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN