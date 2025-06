Trump propõe dar US$ 1 mil para cada bebê que nascer nos EUA e chama ideia de 'Conta Trump'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 9, um projeto que chamou de "Conta Trump".

A ideia é dar a cada bebê recém-nascido nos Estados Unidos um depósito de US$ 1 mil, feito pelo governo, a ser colocado em uma conta poupança.

Essa conta teria seu rendimento atrelado a um índice de ações, e permitiria contribuições privadas extras de até US$ 5 mil por ano. A conta seria isenta de impostos.

"Isso proporcionará a uma geração de crianças a chance de experimentar o milagre do crescimento composto e colocá-las em um caminho para a prosperidade desde o início", disse a Casa Branca, no anúncio da medida.

Medida dentro de pacote

O gasto que o governo teria com o programa não foi revelado. A proposta foi incluída no projeto de lei chamado de One Big Beatiful Bill, um pacote de medidas de Trump que está sendo analisado pelo Senado. O pacote é alvo de críticas por trazer o risco de aumentar os gastos públicos e o déficit do país, atualmente perto de 100% do PIB.

Trump fez um evento nesta segunda, na Casa Branca, para destacar a proposta, ao lado de empresários. Estiveram presentes CEOs de empresas como Dell, Uber, ARM, Salesforce e Goldman Sachs.

"Décadas de pesquisa mostram que dar às crianças uma poupança inicial impacta profundamente seu sucesso a longo prazo. Com essas contas, as crianças terão muito mais chances de se formar na faculdade, começar um negócio, comprar uma casa e alcançar estabilidade financeira ao longo da vida", disse Michael Dell, em comunicado.