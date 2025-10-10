Mercado de criptomoedas perde R$ 4,5 bilhões após Trump sugerir novas tarifas contra a China

Criptomoedas: setor teve perdas intensas após fala de Donald Trump (Reprodução/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14h35.
O mercado de criptomoedas opera em forte queda nesta sexta-feira, 10, após o presidente Donald Trump afirmar que cogita adotar novas tarifas "massivas" contra a China. A possibilidade afetou a percepção de risco de investidores, derrubando os ativos digitais.
Dados da plataforma CoinGlass apontam que, nas últimas 24 horas, o mercado de preços futuros de ativos digitais acumula perdas de US$ 824 milhões (R$ 4,5 bilhões, na cotação atual). O dado leva em conta os diferentes tipos de derivativos oferecidos no mercado.
De acordo com a plataforma, a maior parte das liquidações no setor de criptomoedas — US$ 670 milhões — ocorrem em contratos futuros do tipo long, em que o comprador projeta um preço do ativo superior em relação à cotação no momento em que o contrato é assinado.
Ao mesmo tempo, US$ 154 milhões foram liquidados em contratos de preços futuros do tipo short, em que o comprador projeto um preço do ativo inferior em relação à cotação no momento em que o contrato é assinado. A divisão é condizente com momentos de aversão a riscos.
As liquidações atingiram pouco mais de 200 mil investidores, sendo que a maior liquidação individual foi de US$ 15,4 milhões, registrada na corretora descentralizada de derivativos Hyperliquid. A Hyperliquid também lidera as liquidações totais, seguida pela Bybit e pela Binance.
Na divisão por criptomoedas, o ether lidera as perdas, com US$ 257 milhões liquidados nas últimas 24 horas. Desse total, US$ 230 milhões em perdas ocorreram nos contratos do tipo long. O bitcoin está na segunda posição, com US$ 159 milhões liquidados e US$ 121 milhões perdidos em contratos do tipo long.
As fortes perdas coincidiram com uma publicação do presidente dos Estados Unidos Donald Trump acusando a China de planejar a imposição de controle de exportação de elementos de terras raras, essenciais para a produção de itens eletrônicos, o que prejudicaria o mercado norte-americano.
Em resposta, Trump disse que pode adotar tarifas "massivas" contra o país. A possibilidade assustou investidores e gerou uma forte aversão a riscos em relação à situação atual e futuro da macroeconomia global. Ativos de risco, caso das criptomoedas, foram os mais afetados.
