Esse estádio abandonado vai virar um autódromo de R$ 50 milhões no litoral gaúcho

O estádio Antônio Braz Sessin, mais conhecido como Sessinzão, localizado em Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul, está prestes a ter uma segunda chance de se tornar importante para o esporte no Brasil. Após anos de abandono desde a sua inauguração em 1996, o estádio agora está no centro de um projeto ambicioso para se transformar em um autódromo de R$ 50 milhões.

A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) é a principal responsável pela iniciativa, que prevê a construção de um circuito oval com o objetivo de atrair competições de alto nível, incluindo a tradicional Nascar.

Embora o projeto esteja em estágios iniciais e dependa de novos investimentos, a primeira fase do plano inclui, segundo informações do GE, a construção de uma pista de terra - para rally e kart - com o intuito de fomentar a cultura do automobilismo na região.

Desafios e oportunidades para o Sessinzão

A transformação do Sessinzão em autódromo com pista de 498 metros será uma obra de longo prazo. Estima-se que o processo de revitalização possa durar até 10 anos e que a concessão à FGA dure 30 anos, segundo o GE.

Um dos principais desafios para o avanço do projeto está relacionado à situação jurídica e financeira do local, já que o estádio está interditado desde 2010 devido a problemas estruturais.

A região de Cidreira, a cerca de 100 km de Porto Alegre, conta com uma comunidade de kartistas que sente a falta de um espaço adequado para competições. A proximidade com a capital gaúcha é vista como um atrativo para quem busca eventos automobilísticos fora dos grandes centros urbanos.

Segundo a FGA, o projeto promete não apenas gerar emprego e revitalizar a cidade, mas também colocar o Rio Grande do Sul na rota do automobilismo internacional.