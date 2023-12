Bombardeios russos atingem Kiev e outras cinco cidades ucranianas

A Rússia lançou uma onda de ataques com mísseis nesta sexta-feira em diferentes partes da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, desencadeando um alerta aéreo nacional. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou no Telegram que foram relatadas explosões na capital.

Cinco outras cidades foram atingidas por ataques russos, incluindo Kharkiv, no nordeste, Lviv, no oeste, e Odessa, no sul. Sumy, no nordeste, e Konotop, no norte, também foram atingidos.

“Pelo menos seis explosões foram ouvidas na cidade”, postou o prefeito de Kharkiv, Igor Terejov, no Telegram, enquanto seu colega Andriy Sadovyi disse ter “informações sobre dois atentados em Lviv”. Os prefeitos não forneceram informações sobre vítimas ou destruição em suas cidades.

Na quinta-feira, os ataques russos deixaram três mortos e nove feridos em duas aldeias da região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

Os atentados ocorreram depois que a Ucrânia atacou e danificou um navio de guerra russo no porto de Feodosia, na Crimeia ocupada, no que a Ucrânia e seus aliados ocidentais consideraram um grande revés para a marinha russa.

Bombardeios noturnos

Os ataques russos fazem parte de uma intensa campanha de bombardeios noturnos contra a Ucrânia.

"Hoje, às cinco da manhã, os seguidores dos fascistas chegaram à pacífica cidade com mísseis S-300. Dez explosões soaram em Kharkiv. Serviços especializados chegaram rapidamente aos locais atacados", informou a polícia regional de Kharkiv.

Em Odessa, um prédio pegou fogo depois que destroços caíram de um drone abatido, informou o prefeito do porto do sul, Guennadii Trujanov, nas redes sociais.

"Como resultado de outro ataque inimigo, um dos edifícios altos foi danificado. O fogo foi rapidamente extinto", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu, na quinta-feira, aos Estados Unidos pela entrega do último pacote de ajuda, em meio à incerteza sobre a possibilidade de conceder nova ajuda.

A assistência dos EUA tem estado envolvida em disputas políticas no Congresso americano, onde os republicanos condicionam a concessão de mais ajuda à Ucrânia a um maior controle da entrada de migrantes através da fronteira sul dos Estados Unidos.